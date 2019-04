Tausend Dinge im Kopf, das Licht macht blass, der Partner drückt einfach nicht die richtigen Knöpfe ... es gibt so einige Dinge, die uns beim Sex irgendwie rausbringen können. Mit diesen Tipps von Sexualtherapeutin Nele Sehrt fühlt ihr euch sexier und könnt euch komplett fallen lassen.

Atmosphäre schaffen

"Was ich ganz wichtig finde, um ein schönes sexuelles Erlebnis zu haben, ist, dass man sich dabei wohlfühlt." Das fange schon bei den Lichtverhältnissen an, so Nele Sehrt. Es gehe aber auch darum, dass man nicht einfach nur mitmacht, was einem angeboten wird, sondern dass man selbst auch mitbestimmt und selbst mitführt.

Sexy beim Sex: Kopf ausschalten!

Die Einkaufsliste, der ausstehende Anruf bei Mutti, du hast vergessen die Blumen zu gießen – es ist gar nicht so einfach, den Kopf mal auszuschalten. Dabei ist das für guten Sex echt wichtig! "Das Gehirn kann nur Monotasking, das heißt man kann sich immer nur auf eine Sache konzentrieren", so Nele Sehrt. Ihr Tipp: Gib deinem Gehirn Fühl-Aufgaben, wenn du merkst, du driftest ab. "Wie fühlt sich die Hand an meinem Körper an? Wie fühlt sich das Laken auf meiner Haut an?" Dadurch schafft ihr es, wirklich in der Situation zu bleiben.

Nicht alles, was sich gut anfühlt, sieht auch gut aus!

"Was noch sehr hilfreich sein kann, um sich sexier zu fühlen, ist, dass man sich bewusst macht, dass nicht alles, was sich gut anfühlt, auch gut aussieht", sagt die Sexualtherapeutin. Klar sind visuelle Reize auch wichtig, aber oft vergessen wir, uns komplett auf die Berührungen zu konzentrieren. Mut zur Hässlichkeit – denn es geht nicht nur um eure Performance für den anderen.

