Seit zwei Wochen stritt ich mit meiner Therapeutin. Darüber, ob ich wieder zu meiner alten Arbeitsstelle zurückkehren sollte oder nicht. Sie war der Meinung: unbedingt. Ich war der Meinung: auf gar keinen Fall.

Es war paradox: Wochenlang hatte ich mit ebendieser Therapeutin daran gearbeitet, um mich mit dem Gedanken anzufreunden, dass sich mein Leben nach dem Burnout und dem Ausflug in die Psychiatrie grundlegend ändern musste. Nun wollte ich etwas grundlegend ändern – und das passte genauso wenig. Auch wenn ich mich sehr glücklich schätzen konnte, in dieser Situation – nach monatelanger Krankschreibung – einen unbefristeten Arbeitsvertrag zu haben: Ich wollte nicht mehr zurück an meinen alten Schreibtisch.

Auf lange Sicht hatte ich nie in der PR, in der ich seit einigen Jahren arbeitete, bleiben wollen, nun war ich ohnehin raus – eine bessere Gelegenheit, den Absprung endlich zu schaffen, konnte es doch gar nicht geben. Offenbar schon, meinte meine Therapeutin. "Sie brauchen einen Alltag, Frau Blau, und das bedeutet eben auch arbeiten zu gehen. Sie können nicht nur wochenlang zu Hause herumhängen. Da sind sie schneller wieder zurück in der Depression als sie bis drei zählen können."

"Sie haben einfach Angst"

"Wissen Sie, wieviel Energie Sie eine neue Ausbildung und auch eine solche Reise kosten wird? Die haben Sie nicht, Frau Blau. Sie haben einfach Angst vor ihrer Arbeit, vor ihrem Chef. Und Angst, das wissen Sie so genauso gut wie ich mittlerweile, wird man nur los, indem man sich ihr stellt."

Da saß ich nun und hatte wirklich kein Argument mehr in der Hand. Schließlich musste ich mir eingestehen: Meine Therapeutin hatte Recht. Ich hatte Angst. Davor, wieder in die Depression abzurutschen. Vor meinem Chef. Sogar vor Büros im Allgemeinen. Ich hatte mittlerweile eine regelrechte Büro-Phobie entwickelt. Es reichte, dass ich mit der S-Bahn die gläsernen Bürotürme zwischen der Donnersberger Brücke und dem Münchner Hauptbahnhof passierte, damit es mir eiskalt den Rücken herunterlief.

Vielleicht war eine Eingliederung wirklich keine so dumme Idee: Ich hätte die Gelegenheit, zu testen, wie fit ich wirklich war. Und ich hätte Gelegenheit, mit allem Frieden zu schließen. Ich fasste also einen neuen Plan. Sechs Wochen zu Hause, um wieder in meinem Leben anzukommen, handelte ich bei der Therapeutin heraus. Dafür musste ich einen detaillierten Beschäftigungsplan vorlegen.

Am 1. Januar wollte ich mit der Wiedereingliederung beginnen, nach dem Hamburger Modell, zwei Stunden in der ersten Woche. Sechs Wochen lang würde meine Arbeitszeit dann schrittweise gesteigert werden, bis ich schließlich bei 40 Stunden und damit beim Ende meiner Krankschreibung angekommen war. Dann konnte ich immer noch kündigen. Mit diesem Plan verließ ich nach insgesamt 12 Wochen, die ich in Kliniken verbrachte, die Psychosomatik.

Kleine Konflikte warfen mich sofort aus der Bahn

Ich fühlte mich stabil und gesund. Pustekuchen. Wenn mich das Burn-out zwei Dinge lehrte, dann war das zum einen Geduld und zum anderen, dass es meistens anders kommt, als man denkt. Die fest geplante Wiedereingliederung trat ich nie an. Ich habe viel, viel länger gebraucht als gedacht, um auch nur in meinem beschaulichen Alltag mit Haushalt, Arztterminen, Sport und Yoga anzukommen. Selbst kleine Konflikte warfen mich sofort aus der Bahn. An Arbeit war lange nicht zu denken.

Ich war einfach nicht stabil genug, nicht einmal für zwei Stunden am Tag. Schließlich unterschrieb ich nach neun Monaten Krankschreibung einen Aufhebungsvertrag. Die Personaldecke sollte ausgedünnt werden. Ich war eines der ersten "Opfer".

Heute bin ich wirklich wieder gesund, belastbar und fit. Die Ausbildung zur Physiotherapeutin ist auch anstrengend, ein Vollzeitjob. Aber es geht wieder, und es geht gut. Ich kann so wie früher, wenn ich will. Das aber ist der wichtige Unterschied. Heute frage ich mich vorher, ob – was auch immer gerade ansteht – es es sein muss, meine Belastbarkeit vollständig auszureizen. Überraschenderweise fällt mir die Antwort meistens leichter als gedacht. Ganz wenige Menschen oder Dinge sind mir so wichtig, dass ich mich für sie aufreiben will.

