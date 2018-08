Irgendetwas ist anders. Irgendeine Spirale dreht sich rasend schnell. Und ich kann sie nicht mehr stoppen. Was zum Teufel passiert mit mir?

Wochenlang zermarterte ich mir den Kopf, ohne eine Antwort auf diese Frage zu finden. Seit Monaten nun ging das schon so: Mein Körper tat komische Dinge. War ständig krank, zum Beispiel. Ich erkältete mich plötzlich mit nassen Haaren. Früher war ich selbst im Winter ohne zu föhnen vom Schwimmbad nach Hause gefahren. Ohne Konsequenzen. Meine alte, immer überwiegend gute Laune war Stück für Stück verschwunden. So richtig fröhlich – das war schon lange her. Meine Energie, früher hatte ich davon ausreichend für drei Menschen gehabt, war verpufft. Zack. Weg. Nichts mehr da. Dabei hatte ich noch gar nicht angefangen.

Kein tiefer Schlaf, sondern furchtbare Albträume

Und auch mein tiefer, fester Schlaf ließ mich irgendwann im Stich. Stattdessen übernahmen furchtbare Albträume die Traumregie.

Sophie Blau: Grüße aus der Psychiatrie Sophie ist 30 Jahre alt, wohnt im Süden Deutschlands und genießt (wieder) ihr Leben. Sie möchte, dass die Menschen endlich mehr darüber sprechen, wie es ihnen wirklich geht. Deshalb schreibt sie auch in ihrem Blog "Grüße aus der Psychiatrie" offen und ehrlich über das, was sie wegen eines Burnouts erlebte. Einzig ihr Name ist nicht echt. Denn Sophie heißt nicht Sophie – sie berichtet anonym über ihre Erkrankung.

Auf die Idee, es könnte am Stress liegen, kam ich nicht. Monatelang hatte ich diesem Syndrom so erst die Gelegenheit gegeben, sich in meinem Körper auszubreiten. Monatelang habe ich meinen Körper und meine Seele Stück für Stück zugrunde gerichtet, und hörte nicht auf, obwohl ich deutlich merkte, dass es mit mir immer schneller bergab ging.

Warum? Die Antwort ist ziemlich simpel: Ich und Burn-out, diese Kombination existierte nicht in meinem Kopf. Das konnte nicht sein. Ich war doch nicht psychisch krank, nicht irre, nicht eine von denen.

Verglichen mit anderen psychischen Störungen kommt das Burn-out-Syndrom, das laut ICD-10, dem internationalen Klassifikationssystem von Krankheiten, nicht einmal eine "richtige Krankheit" ist, ohnehin noch gut weg. Immerhin hat niemand Angst vor Burn-out-Patienten. Trotzdem: Ein Burn-out kriegen die, die nichts aushalten, die Schwächlinge. Und für so jemanden ist in unserer Leistungsgesellschaft kein Platz mehr.

Ja, heute klingen für mich meine Gedanken von einst dumm, naiv, albern. Aber ich hatte dieses Denken und diese Vorurteile so sehr verinnerlicht, dass in meinem Kopf die Möglichkeit, dass ich, die große, starke Sophie, diese Krankheit haben könnte, schlichtweg nicht existierte.

Es durfte einfach nicht sein. Also ignorierte ich alles.

Außerdem war da noch ein ganz anderes Problem: Ich wollte den Job wechseln. Das konnte ich allerdings vergessen, wenn ich krankgeschrieben wurde. Wer würde mich denn mit einem Burn-out noch einstellen? Es durfte einfach nicht sein. Also ignorierte ich alles. Vielleicht konnte ich es ja wegignorieren. Und ich versuchte weiter, Tag für Tag und Woche für Woche, die bröckelnde Fassade aufrechtzuerhalten.

Irgendwann versuchte ich es mit meiner alten Methode für schlimme Zeiten: Lesen. Egal wie aufgewühlt oder verletzt oder traurig ich war, das Lesen half immer. Verlässlich hatten mir Bücher die Flucht in eine andere Welt ermöglicht. Aber diesmal nicht. Ich war nicht mehr in der Lage zu lesen. Mein Kopf machte nicht einmal da mehr mit. Das war der Moment, in dem ich endlich realisierte, dass ich das alleine nicht schaffen würde, dass ich Hilfe brauchte.

Manchmal frage ich mich heute, wie ich reagiert hätte, wenn mich jemand auf meine Probleme aufmerksam gemacht hätte, als ich sie selbst noch nicht erkennen wollte. Vielleicht hätte ich ein paar Tage früher realisiert, was mit mir los war und hätte mir ein paar Tage oder Wochen der Qual erspart. Ich weiß es nicht.

In einem bin ich mir aber sicher: Je früher ich mich behandeln hätte lassen, desto weniger schlimm wäre das alles geworden.

