Angeblich wird man als Jugendlicher in der Schule auf das Leben vorbereitet: Lesen, Schreiben, Rechnen, vielleicht noch eine Fremdsprache sprechen, verstehen wie die Welt funktioniert. Natürlich ist es wichtig, ein Grundverständnis von Mathe, Biologie, Chemie und Physik zu haben – aber was hilft den meisten eine Polynomdivision außerhalb des Klassenraums? In der Schule gibt es Kurse für das richtige Verhalten im Straßenverkehr mit dem Fahrrad, man hat Schwimmunterricht, es gibt Aktionen gegen Rauchen und Alkoholmissbrauch, Sexualaufklärung, Besuche von Zahnärzten und Gruppentermine zur Impfberatung - nur beim Thema psychische Gesundheit werden viele Schüler allein gelassen.

In Biologie lernt man vielleicht noch, wie Zellteilung, Genetik und Physiologie funktionieren – über Erkrankungen wie Depressionen oder Angststörungen wird hingegen kaum gesprochen. Viele Jugendliche wissen nicht einmal, welche Krankheiten es gibt – selbst wenn sie selbst betroffen sind. Dabei ist die Pubertät für viele die schwerste Zeit überhaupt. Zwischen Liebeskummer, Mobbing, Schulstress und Zukunftsängsten kommt es nicht selten vor, dass aus einer Verstimmung eine ernstzunehmende Krankheit wird.

Petition für Aufklärung über Depression in der Schule

Sich seinen Mitschülern oder gar einem Lehrer anzuvertrauen ist in so einer Situation nicht gerade einfach. Umso besser, wenn man weiß, was man vielleicht haben könnte – und dass man nicht allein ist. Das finden auch die bayrischen Schüler rund um Alexander Spöri. Der 18-Jährige ist Mitbegründer der "MovieJam Studios", einem Schüler-Kollektiv aus Taufkirchen, das den Film "Grau ist keine Farbe" produziert hat, in dem es um Depression geht.

Passend zur Deutschlandpremiere am 6. April 2019 hat "MovieJam Studios" nun eine Petition gestartet, die fordert: "Binden Sie endlich Aufklärung über Depression in den Schulunterricht ein, Herr Piazolo!" Michael Piazolo ist der bayrische Kultusminister. "Als Gymnasiasten der Oberstufe (Klasse 12) sehen wir täglich diverse Defizite im Umgang mit psychisch Kranken und in der Behandlung der Thematik", schreiben die Schüler in ihrer Online-Petition. "Wir können uns in unseren zwölf Jahren Schulzeit an keine einzige Veranstaltung, Unterrichtsstunde oder Kampagne über psychische Krankheiten wie die Depression erinnern."

"Aufklärung schafft Prävention"

Sie fordern eine bessere Ausbildung der Lehrkräfte und Schulsozialpädagogen zum Thema psychische Gesundheit, Infoveranstaltungen, bessere Hilfsangebote, eine Pflichteinbindung des Themas in den Lehrplan und konkrete Maßnahmen gegen die Stigmatisierung Betroffener. Ihr Leitsatz: "Aufklärung schafft Prävention." Die Petition wurde außerdem auch beim Bildungsausschuss des Bayerischen Landtags eingereicht. Weiter heißt es: "Grundsätzlich ließe sich die Petition auch bundesweit auf die Schulsysteme übertragen, was jedoch aufgrund der Bildungshoheit der einzelnen Bundesländern für eine Petition vermutlich zu pauschalisierend erscheinen könnte."

Momentan ist das Ziel der Petition 500 Unterschriften. 352 Menschen haben bereits unterschrieben. Vielleicht findet durch diese Aktion nicht nur in Bayern, sondern auch im restlichen Land das Thema psychische Gesundheit in Schulen endlich mehr Gehör.

Verwendete Quellen: Taz.de / Change.org / Moviejam.de