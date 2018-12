Wenn Männer sich zu Themen äußern, in denen es eigentlich explizit um die Erfahrungen von Frauen geht, ist das meist unangebracht und löst oft Verstimmungen aus. Mansplaining nennt sich das und wird meist von Menschen betrieben, die einen schon in der Kindheit als Besserwisser genervt haben. Manchmal aber ist es gut, wenn sich ein Mann in eine Diskussion unter Frauen einmischt. Zumindest, wenn er es auf so wunderschöne Weise tut wie der Nutzer SavageHenry0311 auf der Internet-Plattform Reddit.

"Ladies, wie geht ihr damit um, nicht hübsch zu sein?", fragte eine anonyme Frau bei Reddit. Sie schreibt: "Ich bin nicht hübsch und werde es niemals sein Ich kann Make-up tragen, meine Haare stylen, ein schönes Kleid und High Heels tragen und werde trotzdem nie eine 9 von 10 sein. Ich weiß, das sollte mich nicht kümmern, aber tut es trotzdem." Gedanken, die wohl viele Frauen mit sich herumtragen. Und auch viele Männer.

In den Thread, der sich ja recht ausdrücklich an die "Ladies" richtete, mischte sich schließlich aber doch ein Mann ein. Und er gab sich wirklich große Mühe, der Fragestellerin ihre Sorgen zu nehmen. In einem ausführlichen Text erklärte er, worauf es Männern bei ihren Partnerinnen wirklich ankommt – und dass sie viel mehr in und an ihnen sehen als bloß ihr Äußeres.

"Du kannst mir glauben, ich weiß, wie es ist, seinen Körper nicht zu mögen. Ich wurde im Irak angeschossen und habe seither ein paar hässliche Narben und hadere oft damit, nicht mehr so körperlich fit zu sein, wie ich es mal war", beginnt Henry sein Posting. "Das ist manchmal einfach scheiße." Ehrliche Worte. Aber er weiß, dass es bei Beziehungen zu lieben Menschen trotzdem auf ganz andere Dinge ankommt.

"Ich wünschte, ich könnte dich mal in den Kopf eines Mannes blicken lassen, der sich gerade in eine Frau verliebt ... manchmal trifft ein Kerl ein Mädel und denkt nichts weiter. Vielleicht ist sie eine Arbeitskollegin, eine Schulfreundin, oder eine Freundin eines Freundes. Sie wird im Kopf als 'weiblich, bekannt, neutrale Haltung' abgespeichert. Dann lernt er sie besser kennen. Wenn sie von ihren Persönlichkeiten harmonieren, passiert etwas Faszinierendes in seinem Gehirn."

Henry tut wirklich sein Bestes, um den mitlesenden Frauen im Reddit-Thread zu beschreiben, was im Kopf eines sich verliebenden Mannes passiert. Anschaulich, nachvollziehbar und mit Witz erklärt er die Vorgänge. "Später erkennt der Typ, dass er sich gut fühlt, wenn er diese Frau anschaut. Er mag ihre Fältchen, ihre Kurven, ihre Stimme und ihren Geruch. Es ist, als würde ein Schwarz-Weiß-Foto langsam zu einem farbigen 3D-Film mit Surround Sound. Ein perfekter Film, der macht, dass er sich gut fühlt. Er beginnt zu überlegen, was er tun kann, um sie öfter um sich zu haben, um sie glücklich zu machen. Er begreift, dass er nichts lieber tut, als genau diese Frau anzuschauen. Für ihn ist sie wunderschön und perfekt."

Awwww. Und das war es noch nicht. Henry hat das perfekte Beispiel, um zu demonstrieren, wie die Liebe den Blick eines Mannes beeinflussen kann: "Schaut euch ein glückliches, altes Ehepaar an, das seit Jahrzehnten miteinander verheiratet ist. Schaut euch die Augen des Mannes an. Klar, er guckt vielleicht mal einer jungen Frau in engen Yoga Pants hinterher ... aber beobachtet seine Augen, wenn er seine Frau anblickt. Wenn ihr gut genug hinseht, könnt ihr fast erkennen, wie sich ein Filter über seinen Blick legt, wenn er sie betrachtet." Der Mann sieht dann nicht die kleine, faltige Dame vor ihm – sondern etwas Wunderbares.

Die Mitleserinnen auf Reddit reagierten gerührt auf den Post von SavageHenry0311. "Verdammt, jetzt bin ich vielleicht verliebt in dich", schreibt ihm eine Nutzerin. Eine andere berichtet, wie ihr Mann ihr oft sage, dass er sie schön findet. "Ich weiß, dass ich es nicht bin, was ihn immer aufregt, aber jetzt verstehe ich, dass das nicht wichtig ist. Er glaubt es, und nur darauf kommt es an."

Quelle: Reddit