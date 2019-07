View this post on Instagram

we were allowed to see the first film about cystic fibrosis (@fivefeetapartfilm ) a few days ago, although it isn't yet officially on view in german cinemas - such an honor! 🙏🏼 I was very excited about it, the movie has a tremendous importance for me 🎬 I appreciate the people who made this day possible for me! Until now it was one of my most precious and emotional days in my cystic fibrosis life ♥️ • _____ wir durften uns ein paar Tage vorher den ersten Film über Mukoviszidose (@dreischrittefilmde ) ansehen, obwohl er in den deutschen Kinos noch nicht offiziell zu sehen ist (ab 20.06) - was für eine Ehre! 🙏🏼 Ich war wirklich sehr aufgeregt, der Film hat eine enorme Bedeutung für mich 🎬 Ich schätze die Menschen, die mir diesen Tag ermöglicht haben! Bisher war es einer meiner kostbarsten und emotionalsten Tage in meinem Leben mit Mukoviszidose ♥️