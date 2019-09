Trennungen sind anstrengend. Ganz egal, ob sich beide Seiten darauf geeinigt haben, einer den anderen rausschmeißt oder jemand wütend seine Taschen packt – unangenehm ist es immer. Und je länger die Beziehung war, desto nerviger und komplizierter wird ihr Nachspiel. Wer nimmt die Wellensittiche? Wer bleibt in der Wohnung? Was passiert mit dem geplanten Urlaub? Und was ist jetzt mit dem versprochenen Spenderorgan?

Was absurd und überzogen klingt, ist genau die Situation, in der sich Reddit-User dahlstrommmmm laut eigener Aussage nach Ende seiner fünfjährigen Beziehung wiederfindet. Im Kanal "Am I the Asshole", in dem verwirrte Community-Mitglieder herausfinden können, ob sie in einer Situation laut Mehrheitsmeinung richtig gehandelt haben, fragte der User: "Bin ich ein Arschloch, wenn ich dem Bruder meiner Ex-Verlobten nach unserer Trennung doch keine Niere spende?"

Reddit-User zwischen Trennung und Verantwortungsgefühl

Er und seine Verlobte seien insgesamt fünf Jahre zusammen gewesen, schreibt der verwirrte User: "Seit März sind wir verlobt und wollten nächstes Jahr heiraten, aber vor zwei Wochen habe ich herausgefunden, dass unsere ganze Beziehung eine Lüge war. Jemand zeigte mir ein Video, in dem sie sagte, dass sie ihren Ex noch liebt und nur mit mir zusammen sei, weil ich die bessere Wahl sei." Daraufhin habe er seine Verlobte konfrontiert, sie habe alles zugegeben und er habe sich von ihr getrennt.

Doch eine Sache würde dazu führen, dass er noch nicht mit der Beziehung abschließen könne: "Ich sollte eigentlich ihrem Bruder eine Niere spenden und weiß jetzt nicht, ob ich es machen soll." Der Bruder seiner Ex-Verlobten habe chronisches Nierenversagen und benötige so schnell wie möglich eine Spenderniere, da das Organ von seiner ersten Transplantation langsam versage: "Wir stehen uns nicht besonders nah, aber ich wollte es machen, weil ich ihrer Familie helfen wollte, da sie ja bald auch meine Familie werden sollten. Aber jetzt, wo ich weiß, dass sie mich die ganze Zeit nur verarscht hat, bekomme ich Zweifel. Organtransplantation ist eine große Sache. Ich werde buchstäblich mein Leben riskieren, um jemandem einen Teil von mir zu geben und um ehrlich zu sein, will ich das gerade nicht unbedingt für den Bruder des Mädchens machen, das mich angelogen, mich benutzt und fünf Jahre lang zum Narren gehalten hat."

Das ist dann wohl das, was man ein waschechtes Dilemma nennen würde. Auf der einen Seite geht es hierbei nicht um die Beziehung, sondern um die Gesundheit einer unbeteiligten Person, andererseits handelt es sich bei einer Organspende aber auch nicht um eine so leicht gefällte Entscheidung wie beispielsweise eine Blutspende.

Auch in den Kommentaren wird heiß diskutiert. User wie beispielsweise ApoliticalRat meinen, dahlstrommmmm solle seine Niere unbedingt behalten: "Du hast dich also von deiner Ex getrennt, weil sie dich benutzt hat und jetzt fragst du dich, ob es angebracht wäre, dich aus einer Abmachung zurückzuziehen, die gemacht wurde, während du benutzt wurdest. Ja, das wäre angebracht. Du hast diese Entscheidung damals basierend auf Falschinformationen gefällt. Behalte deine Niere."

Doch Chinoiserie91 beurteilt die Situation ein wenig anders: "Ich glaube nicht, dass sie ihn wortwörtlich benutzt hat. Es könnte sein, dass sie noch Gefühle für ihren Ex hatte, aber auch für den OP [Original Poster; Anm.d.Red] und dass ihr OP einfach als die verantwortungsbewusstere Wahl erschien. Manchmal haben Menschen verwirrende Gefühle. Ihr Plan, OP zu heiraten, war vielleicht nicht besonders weise und sie hätte sich von ihm trennen sollen, aber das bedeutet nicht, dass sie irgendeinen großen Plan hatte, ihn zu benutzen."

Dies ist der einzige Kommentar, auf den dahlstommmmm antwortet und schreibt: "Mir ging es gut, bis ich das hier gelesen habe. Wir waren über Jahre zusammen und das Thema Nierenspende kam nie auf. Als er dann eine Niere brauchte, das war nach unserer Verlobung, ging sie zum Arzt, um testen zu lassen, ob sie als Spender in Frage kommen würde und ich sagte, ich würde mich auch testen lassen, damit sie nicht alleine gehen musste. Bei ihr gab es keine Übereinstimmung, bei mir schon, also sagte ich, ich würde es machen. Sie hat mir immer wieder versichert, dass ich es mir noch wieder anders überlegen könnte. Ich habe sie wirklich geliebt. Mit allem, was ich hatte. Vielleicht hatte sie wirklich nur verwirrte Gefühle. Vielleicht muss ich alles nochmal überdenken."

Wofür sich der User schlussendlich entschieden hat, ist unklar. Aber eines ist sicher: Eine solche Situation wünscht man niemandem. Dann lieber mit dem besten Kumpel in den Pärchenurlaub fahren und eine Wochenendregelung für den gemeinsamen Goldfisch.