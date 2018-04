Wie fühlt es sich an, wenn man sich nie sicher sein kann, ob das, was man sieht, echt ist oder nicht? Auf Reddit.com geben gerade zahlreiche Patienten, die an Schizophrenie oder einer Psychose erkrankt sind, Auskunft darüber. "Was war die schrecklichste Halluzination (visuell oder akustisch), die ihr je erlebt hat?", fragte Reddit-User "woodside37" und erhielt über 5000 Kommentare.

Zunächst kamen diverse Horror-Geschichten von Halluzinationen, die sich wirklich grauenhaft anhören. "Eine der Venen in meinen Augen war in Wirklichkeit ein Wurm und hat mein Gehirn gefressen, weshalb ich Kopfschmerzen hatte. Oder ich dachte, dass es mich juckt, weil überall Käfer über mich krabbelten", erzählt ein Betroffener. Ein anderer sieht Hände, die aus dem Boden kommen, wieder andere erzählen von Dämonen, von gesichtslosen Wesen, die sie ihr ganzes Leben über begleiten.

Berührende Anwtorten von Menschen, die mit Schizophrenie leben müssen

Schnell wollen die Reddit-User aber auch wissen, wie die Betroffenen mit dieser schwierigen Situation umgehen. Die Antworten berühren sehr. "Am Anfang war es wirklich hart. Aber irgendwann gewöhnt man sich daran. Das Schwierigste ist diese Angst, die ich habe, dass ich irgendwann komplett verrückt werde aber weiß, dass ich verrückt bin. Das hält mich manchmal nachts wach," heißt es zum Beispiel. Oder: "In der Öffentlichkeit ist es sehr schwer, weil ich nie weiß, ob das, was ich höre echt ist, oder nicht. Die Leute sagen dann immer, dass ich so fokussiert arbeiten würde und sie ignoriere, wenn ich mich konzentriere. Nö. Ich ignoriere es einfach nur, bis ich hundert Prozent sicher bin, dass es echt ist."

Die milderen Formen von Halluzinationen können sogar fast niedlich wirken: "Ich arbeite mit einer alten Frau, die sehr viele Hundebabys um sich herum sieht. Sie schaut ihnen gerne zu und ist nur genervt davon, dass wir sie nicht sehen", erzählt jemand. Zahlreiche User bedanken sich außerdem für die offenen Worte der Betroffenen. Und auch diese scheinen vom Austausch zu profitieren. "Ich kann selten darüber sprechen. Das hilft", schreibt jemand.