Ein kleiner Junge, eine große Stimme. Calum Courtney ist gerade einmal 10 Jahre alt, aber singt schon wie ein Großer.



In einer Shopping Mall im englischen Basildon performt Calum den Song "Who's Lovin You" von Smokey Robinson.



Lampenfieber kennt Calum nicht. Der Junge leidet an einer leichten Form von Autismus. "In der Öffentlichkeit aufzutreten, war nie ein Problem für Calum", sagt Mutter Tupney.



Singen ist die Leidenschaft des 10-Jährigen. Calum bewarb sich sogar für die Talentshow "The Voice", doch er wurde abgelehnt.



Schwester Katy postete das Video bei YouTube. Über eine Million Mal wurde der Clip bereits angeschaut. Der Upload hat sich gelohnt: Ein Musikproduzent würde auf Calum aufmerksam. Im kommenden Jahr soll Cody für eine Charity-Single aufnehmen.



In seiner Heimatstadt ist Calum bereits ein kleiner Star. Und wer weiß, vielleicht wird der Junge ja auch bald international bekannt.