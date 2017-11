NEON zeigt im Video Unnützes Wissen zum Thema Film:

1. Jedes Mal, wenn Forrest Gump im gleichnamigen Film älter wird, trägt er in der ersten Szene nach dem Zeitsprung ein blau kariertes Hemd.

2. Drei Minuten und fünf Sekunden dauert der längste Filmkuss: zwischen Jane Wyman und Regis Toomey in "You're in the Army now".

3. In neuen Hollywood-Filmen dürfen nur noch Telefonnummern von 555-0100 bis 555-0199 auftauchen. Die anderen 555-Nummern gehören realen Service-Hotlines.

4. Das Löwengebrüll im Vorspann jedes Films der Metro-Goldwyn-Mayer-Studios wurde von 1928 bis 1982 von fünf unterschiedlichen Löwen gebrüllt. Seitdem wird es - lauter und spektakulärer - künstlich hergestellt.

5. Die erste weibliche Stuntfliegerin der deutschen Filmgeschichte war Beate Uhse.

6. "Psycho" war der erste Hollywoodfilm, der das Spülen einer Toilette zeigte.

7. Der Porno "Deep Throat" ist der profitabelste Film aller Zeiten. Er wurde für 25.000 US-Dollar produziert und spielte 600 Millionen ein.

8. Der Lieblingsfilm von Walt Disney war "Bambi".

9. In Quentin Tarantino-Filmen wird die von ihm erfundene Zigarettenmarke "Red Apple" geraucht.

10. Halle Berrys Double im Film "Catwoman" war ein Mann.