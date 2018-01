Auch im neuen Jahr scheint die Welt im Star-Wars-Fieber zu sein. Mit der #KyloRenChallenge wird eine Szene aus dem neuen Star-Wars-Film "Die letzten Jedi" kopiert: Bösewicht Kylo Ren – gespielt von Adam Driver - ist mit freiem Oberkörper und hochgezogener, schwarzer Hose zu sehen. US-Popstar John Mayer startet die "Herausforderung" auf Instagram und löst so einen neuen Internethype aus. Die Challenge findet viele Nachahmer: Einige bringen den Look auf ein neues Level, während es anderen eher darum geht, sich und ihren Körper zu präsentieren. Doch viele bewahren Haltung. Und viele User fühlen sich erinnert an diejenigen, die schon immer diesen Look trugen. Andere hinterfragen die Challenge. Doch am Ende steht immer noch der Spaß im Vordergrund.