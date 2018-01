"Game of Thrones"-Fans aufgepasst! In einem Hotel in Lappland (Finnland) könnt ihr eurer Lieblingsserie jetzt ganz nah sein! In Zusammenarbeit mit dem "GoT"-Sender HBO, hat das "Snow Village Finland" eine ganz besondere Inneneinrichtung kreiert. Ob Schlafen unter dem wachenden Auge der "White Walkers", oder Essen im Blick der Drachen, das Eishotel hat alles, was das Fan-Herz begehrt. Bonus: In Lappland lassen sich die Nordlichter beobachten. Allerdings ist Eile geboten, denn: der Sommer naht.