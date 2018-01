Was verdient Deutschland? Einen kleinen Einblick in diese Frage gibt der Hashtag #Ungleichland, unter dem User ihre Gehälter offen legen. Initiiert wurde die Aktion vom WDR-Projekt "Docupy", das eine Debatte über Lohngerechtigkeit anstoßen will. Die Tweets zu #Ungleichland geben zumindest erste spannende Einblicke in unsere Gehaltsstrukturen.