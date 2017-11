Am Anfang meiner Beziehung mit Ryan, den Namen habe ich geändert, um seinen Stolz zu schützen, trafen wir zufällig beim Verlassen einer Bar auf eine andere Frau. Sie versperrte uns den Weg, starrte ihn an, starrte mich an, starrte wieder zu ihm und sagte mit sattem, brasilianischen Akzent "Fickt ihr zwei?" Als Bestätigung lachten wir. Dann drehte sie sich zu mir: "Oh, gut für dich Süße. Wenn ich ihn so angucke, bin ich mir ziemlich sicher, dass er einen wirklich großen Penis hat!" Dann fragte sie uns noch, ob wir Koks hätten, bevor sie uns endlich ziehen ließ.

Mit 14 Zentimetern ist Ryans Penis tatsächlich etwas größer, als der Durchschnitt. Dieser liegt bei 13,12 Zentimetern. Bei seiner Körpergröße von 1,96 Meter sieht er jedoch kleiner aus, als er tatsächlich ist. Es gibt keine verlässlichen Forschungsergebnisse, aber ein paar Studien, die einen Zusammenhang zwischen der Körpergröße und der Penislänge gefunden haben. Da sich sein Penis also nicht wirklich proportional zu seiner Größe verhält, litt er darunter. Genauso wie ich. Allerdings nicht so, wie man denken könnte.

Ich will nichts mit einem großen Penis zu tun haben

Ich nämlich hasse große Penisse. Ich will nichts mit ihnen zu tun haben. Jeder, der mich sieht, könnte den Grund für meine Präferenz für normalgroße Penisse erraten: Ich bin 1,57 Meter. Meine Vagina kann sich also nur bis einem gewissen Punkt weiten. Irgendwann beginnt sie, Raum anderer Organe zu beanspruchen. Tatsächlich hat sie das auch vor lauter Verzweiflung schon getan. Ich steh' aber einfach nicht drauf, meine Gebärmutter mit einem harten Gegenstand zerstoßen zu lassen, als sei sie eine Avocado in einem Mörser.

Ich liebe Sex mit Ryan, weil er aufmerksam, respektvoll, kreativ und leidenschaftlich ist (seine Orgasmen sind spektakulär). Außerdem hat er sehnige Arm- und Brustmuskeln, die wunderbar anzuschauen sind, wenn er über mir liegt. Seine Penisgröße war nichts, was mir sofort aufgefallen ist, aber ich habe schnell bemerkt, wie perfekt sie für mich ist. Ich kann genau sagen, wann er besonders erregt ist, weil ich seine Stöße dann sanft in meinem Rücken spüre. Vielleicht bei einem von 15 Malen, an denen wir Sex haben, muss ich ihm sagen, dass er etwas ruhiger werden soll. Wäre sein Penis nur einen halben Zentimeter länger, wäre der Sex eine Tortur. Aber so ist es die perfekte Menge Schmerz, die ich ertragen kann.

Dummerweise glaubte mir Ryan anfangs nicht, als ich ihm sagte, dass sein Penis perfekt für mich sei. Er wurde mehrfach von Frauen verstört, die große Penisse schätzten, ihn spontan abschleppten und dann enttäuscht waren, als er seinen normalgroßen Penis präsentierte. Er war sich absolut sicher, dass sein Penis eine Enttäuschung für alle Frauen sei.

Unser Sexleben war in den ersten drei Monaten ziemlich angespannt. Manchmal wurde Ryan so von seinen Gedanken übermannt, dass er seine Erektion verlor. In einer Nacht schämte er sich derart, dass er aufstand und das Bett verließ. Ich fand Artikel darüber, was Frauen über Penisgrößen denken und sie bestätigten meine Vermutung, dass es den meisten Frauen ziemlich egal ist.

Es half ihm, an einen FKK-Stand zu gehen

Nur 25 Prozent bekommen durch vaginale Penetration einen Orgasmus. Und das, ungeachtet der Penisgröße. Endlich, mit viel Geduld und Liebe meinerseits, kam Ryan über seine Unsicherheiten hinweg. Sein Penis zeigte, was er kann und unser Sexleben erreichte seinen Höhepunkt. Es half ihm, an einen FKK-Stand zu gehen, wo Männer um die 50 stolz mit ihren Penissen, so klein, dass sie kaum unter ihren Bierbäuchen zu sehen waren, herumstolzierten. Kein schöner Anblick, aber der Selbstvertrauensschub für Ryan war riesig.

Dies war für ihn der finale Beweis, dass natürlich nicht alle Männer Riesenpenisse haben. Jetzt ist er endlich selbstbewusst genug, um der perfekte Lover für mich zu sein.