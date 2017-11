Gerade in den letzten Wochen waren wir enttäuscht. Oft. Von der Menschheit im Allgemeinen und von vielen unserer Stars und Vorbilder im Besonderen. Von Kevin Spacey bis hin zu Louis CK ist unsere Achtung für Prominente verloren gegangen – durch deren eigene, nicht entschuldbare Taten.

Das ist schlimm und schade. Für den Twitter-Nutzer @bakkooonn – US-Fotograf Oliver Leach – Grund genug für einen Aufruf: Er fragte die Netzgemeinde nach positiven Erlebnissen und schönen Begegnungen mit Prominenten. Um zu zeigen, dass es auch noch Stars gibt, die tolle Künstler und gleichzeitig gute Menschen sind. Das eine schließt das andere nicht aus.

if anyone has any nice allegations against a celebrity that would be great too. does a famous actor give good christmas presents. does lady comedian alwyays smoke people out

Die Antworten, die er bekam, waren überwältigend. Selbst Hollywood-Insider wie Schauspielerin Mara Wilson ("Matilda") meldeten sich mit positiven Erinnerungen an Kollegen zu Wort. Ganz normale Menschen berichten, wie Komikerin Sarah Silverman ihnen Gästelistenplätze für ihre Show organisierte, weil das Geld nicht für Tickets reichte. Davon, wer einem ein Lächeln, ein Autogramm oder einen guten Rat schenkte. Wer sich im Alltag höflich und anständig benahm, trotz Promi-Status.

i was an extra in a movie with Michael Keaton. He played frisbee with us, took pictures, and signed my friend's Batman DVD — Thanksgiving, but bean to bar (@McLeemz) 9. November 2017

Danny DeVito and Rhea Perlman let me stay with them when my mom was in the hospital for cancer surgeries — Mara “Get Rid of the Nazis” Wilson (@MaraWilson) 10. November 2017

Janice Dickinson once told me to smile more coz I had a nice smile. I was 13 or 14 at the time and she was so nice. — TabulaRasa (@KenyaSotan) 11. November 2017

Jack Black once listened very empathetically to girl troubles I was having when I was 18 and gave me solid, mature advice on leaving things be. I didn't realize it was him until someone told me. — Lev Novak (@LevNovak) 9. November 2017

One time I tweeted @SarahKSilverman about being too broke to go to her show and was reading her book instead- she DMd me that she put me on the list for the show. My future wife and went to that show togeather. I hope she knows how much that meant to me, I cried with joy. — impatient mac&cheese (@ESL_teach) 11. November 2017