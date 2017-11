Der US-Rapper Lil Peep ist im Alter von nur 21 Jahren gestorben. Der Musiker sei in Tucson im US-Bundesstaat Arizona tot aufgefunden worden, berichteten US-Medien am Donnerstag unter Berufung auf die Sprecherin einer Entertainment-Firma, mit der der Rapper zusammengearbeitet hatte. Die Todesursache war zunächst nicht klar. Der Musiker war 1996 als Gustav Åhr auf Long Island nahe New York geboren. Nachdem er die Schule verlassen hatte, ging er nach Los Angeles, um eine Musikkarriere zu beginnen.

In seinen Songs mischte er Hip Hop und Emo und gewann rasch viele Fans. Aber Lil Peep hatte auch immer wieder offen über seine Drogenprobleme und Depressionen gesprochen - auch in seinen Texten, mit denen er vor allem Teenager ansprach. Das Video zur Single "Awful Things" aus seinem im Juni erschienenen Album-Debüt "Come Over When You're Sober (Pt. 1)" wurde seit Mitte August auf Youtube schon über elf Millionen Klicks aufgerufen. Mit extravagantem Kleidungsstil galt Åhr zudem als aufstrebende Mode-Ikone, der für Marken wie Fendi auf den Laufsteg ging und sich von Starfotograf Mario Testino ablichten ließ.

Lil Peep: "Wenn ich sterbe, werdet ihr mich lieben"

Kur vor seinem Tod veröffentlichte Åhr ein Foto auf Instagram mit den Worten: "Wenn ich sterbe, werdet ihr mich lieben."