Entschuldigung, ihr habt da alle was in den Ohren! Jeden Tag in der Straßenbahn, im Rewe Frischemarkt und sogar, wenn ihr euch so traurig das Mittagessen am Schreibtisch reinwürgt: Da guckt immer was aus euren Köpfen raus. Ein Kabel hängt dran, und ihr hängt an dem Kabel wie ein Intensivpatient an der Infusion. Ihr könnt gar nicht mehr ohne eure Kopfhörer.

Aber warum eigentlich nicht? Was hört ihr bloß für wichtige Sachen? Seid ihr alle Börsenmakler geworden und verfolgt gebannt die Kursentwicklungen des Nikkei? Hört ihr das Universum ab für die Nasa, um intelligentes Leben im All zu finden? Ach so, alte Drei-Fragezeichen-Hörspiele hört ihr. Die ihr schon auswendig kennt. Und Beyoncé, weil die euch so empowert auf dem Weg vom charmanten Altbau ins Büro für Öffentlichkeitsarbeit?

Von außen betrachtet sieht’s schon bescheuert aus

Na, wenn ihr meint. Aber so von außen betrachtet sieht’s schon bescheuert aus, wenn ihr nicht mal mehr zum Kaugummiautomaten gehen könnt, ohne euch Panzersperren in die Ohren zu schrauben. Ist jetzt gar nicht so wehrmachtsopimäßig gemeint, wie es klingt. Ich habe nichts gegen eure basslastige Musik mit den vulgären Texten, mir wäre es sogar lieber, wenn ich sie mal hören könnte. Früher liefen junge Menschen mit einem Gettoblaster auf der Schulter durchs Viertel, weil alle wissen sollten, dass sie da sind; heute will keiner mehr was vom anderen hören oder wissen.

Eine japanische Firma hat jetzt Kopfhörer erfunden, die man sich nicht ins Ohr setzt, sondern daneben. Sie leiten den Ton über die Knochen weiter. Der Vorteil: Der Träger hört trotzdem, was um ihn herum passiert. Jedenfalls dachte die Firma, das sei ein Vorteil. Für euch Kopfeinsiedler und Spotify-Solipsisten ist das natürlich ein Riesennachteil. Ihr wollt ja nichts hören von dem, was um euch herum passiert. Ihr tragt ja sogar T-Shirts, auf denen steht: "My head phones are in. Stop talking to me." Dann aber sonntagabends wieder meine Facebook-Timeline volljammern, weil ihr Singles seid. Wie wollt ihr jemanden kennenlernen? Wartet ihr darauf, dass sich jemand in euren Kopfhörerkabeln verheddert?

Ihr seid nicht hochsensibel, höchstens Sensibelchen

Ja, bitte? Der erwachsene Mann da vorne am Kühlregal, der in der Firma mehr Verantwortung übernehmen möchte, aber im Supermarkt die TKKG-Folge "Gruselstunde im Geisterschloss" hört? Ach so, du kannst nur mit Kopfhörern raus? Weil du hochsensibel bist. Umwelteinflüsse kannst du nicht gut verarbeiten, das hat dir auch ein Test im Internet gesagt. Ich muss dich leider enttäuschen und deine Freunde auch.



Ihr seid nicht hochsensibel, höchstens Sensibelchen. Ihr seid keine Stardirigenten, die ihr Gehör schonen müssen. Und nein, es muss auch nicht immer Musik da sein, bei allem, was du machst. Ihr seid absolut keine Giganten, wenn ihr denkt, von der Welt abgekapselt zu sein, mache euch einzigartiger. Alles, was auf euch einschießt, macht euch zu dem, was ihr seid. Und je weniger ihr davon mitbekommt, desto weniger seid ihr. Also entfernt mal die Vollverstöpselung. Sonst verpasst ihr alles.