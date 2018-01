Das hier geht so gar nicht. Aber der fiese Busengrapscher bekommt seine Quittung: Einen Drink ins Gesicht und ein paar Schläge ins Gesicht. Passiert ist alles am Silvesterabend auf einem Festival in Neu Seeland und die Aufnahmen von einem Smartphone haben sich rasen schnell um den Globus verteilt. Der junge Man, der die Frau belästigt hat ist bislang unbekannt. Giann Reece hat das Video zufällig aufgenommen, als sie das Festival filmen wollte. Sie sagte dem Magazin Unilad "Unglaublich, dass Männer sich das Recht rausnehmen eine Frau zu begrapschen, je nachdem, wie sie sich kleidet."

Im Internet war zwischenzeitlich unter dem inzwischen gelöschten Originalpost eine Diskussion entbrannt, in der eine ganze Anzahl User der belästigten Frau vorwarfen, dass sie mit ihrer Kleidung so ein Verhalten provoziert hat. Das Neujahrs-Festival selber ist in Neuseeland ziemlich bekannt, es dauert 3 Tage und gut 20.000 Menschen haben diesmal daran teilgenommen.