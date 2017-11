Jedes achte Mädchen in den USA will als Jungfrau in die Ehe gehen, selbst Küssen ist vorher tabu. Auf pompösen Purity-Bällen schwören die jungen Frauen vor Gott ihre Enthaltsamkeit - und bauen dabei auf die Hilfe ihrer Väter. Ihren Ursprung nahm die moderne Keuschheitsbewegung der USA in den 1990er Jahren. Teenie-Schwangerschaften und HIV-Infektionen nahmen in dieser Zeit zu. Einige Pfarrer sahen eine günstige Gelegenheit und warben für die Enthaltsamkeit vor der Ehe. Daraus entwickelte sich die Bewegung "True Love Waits", die auch in anderen Ländern Ableger fand. Auf sogenannten Purity-Balls ("Bälle der Reinheit") legen junge Mädchen ein Keuschheitsgelübde bis zur Ehe ab. Im Gegenzug versprechen die Väter ihren Töchtern, sie auf diesem Weg zu unterstützen. Die meisten Mädchen sind 13 oder 14 Jahre alt. Wenn eine erwachsenen Frau schließlich den Mann gefunden hat, den Gott für sie bestimmt hat, entscheidet der Vater, ob er seinen Segen gibt, und führt die Tochter zum Altar. Viele der von christlichen Gruppen organisierten Veranstaltungen finden im Mittleren Westen und Süden des USA statt. Um die Purity-Bewegung hat sich eine regelrechte Industrie gebildet. Es gibt Purity-Kinderbücher, Purity-Konzerte, Purity-Zeltlager oder Purity-Silberringe mit der Gravur "Worth the Wait". Aktuelle Vorbilder der Keuschheitsbewegung sind häufig Nachwuchsstars des Disney-Channels. Stars wie Justin Bieber oder Selena Gomez haben den Ring mittlerweile abgelegt.