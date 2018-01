"Jeder Rechtsradikale bringt mir - ohne Scheiss - 600 Euro am Tag" - Til Schweiger auf Facebook.



Es hat etwas Bizarres, wenn man sich die Facebook-Seite von Til Schweiger anschaut. Mit eben solchen Beiträgen lässt der Schauspieler seinem Frust freien Lauf. 'Da pöbelt er wieder, der selbstgefällige, arrogante Schnösel', stöhnen seine vielen Kritiker, 'wahrscheinlich hat er zu viel gesoffen.' Widersprechen will man ihnen zunächst nicht.

Wie hat es "Spiegel Online" so schön schlicht formuliert: "Seine Facebook-Postings sind streitbar". Und das sind sie vor allem deshalb, weil sie gegen alle PR-Normen verstoßen. Wo bei anderen Stars vermutlich jeder Post minutiös durchgeplant wird, regiert beim vierfachen Familienvater das reine Chaos. Er legt wenig wert auf Grammatik, Orthografie und Rechtschreibung. Da wird mal ein Komma gesetzt, wo eigentlich keins hinkommt, zum Teil sind ganze Worte in Versalien geschrieben, er verwendet auffällig viele Ausrufezeichen und Smileys. Das lässt auf genau das schließen, was ihm seine Kritiker vorwerfen. Aber wütet er wirklich nur? Und schreibt nur wirres Zeug? Oder steckt dahinter vielleicht mehr?

Til Schweiger und der Mut sich mit jedem anzulegen

Til Schweiger ist nicht nur der erfolgreichste Filmemacher Deutschlands, sondern auch der umstrittenste – und irgendwie passt das nicht zusammen. Schweiger selbst hat dafür aber eine Erklärung – Neid: "Alle Menschen sind neidisch. Das ist keine Erfindung der Deutschen. Wenn ich aber ein Land nennen müsste, in dem der Neid erfunden sein könnte, käme ich auf Deutschland", so Schweiger im Interview mit "RP-Online". Als Beispiel nennt er: Lothar Matthäus, Boris Becker, Jan Ullrich oder Karl-Theodor zu Guttenberg. Alles prominente Persönlichkeiten, die in Deutschland zunächst von der Öffentlichkeit gefeiert wurden, um dann später zum Buhmann zu werden. Nur wäre die Öffentlichkeit in Frankreich oder den USA anders mit diesen Persönlichkeiten ins Gericht gegangen? Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Es lässt sich nur vermuten.

Was auffällt, ist, dass sich der Filmemacher immer wieder zu Wort meldet, wenn er glaubt, dass Kritik an ihm oder anderen nicht fair ist. So nahm er beispielsweise einen Xavier Naidoo in Schutz, als dessen Nominierung für den "Eurovision Song Contest" aufgrund von kritischen Stimmen kurzerhand wieder gekippt wurde – vom NDR höchstpersönlich. "Was hier gerade von sogenannten Leitmedien abgezogen wird, das ist eine Form von Terrorismus!", schrieb er damals in einem Beitrag bei Facebook. Ob er damit recht hat oder ob die Kritik an der Person Naidoo berechtigt ist, das muss jeder für sich entscheiden. Das wirklich Bemerkenswerte daran ist allerdings, dass Til Schweiger Rückgrat hat.

Er stellt sich schützend vor Jemanden, auf den im übertragenden Sinne geschossen wird. Und das obwohl die Gefahr, selbst zum Ziel zu werden, groß ist. Natürlich lässt sich darüber streiten, ob die Art und Weise in Ordnung ist, wie er sich dagegen zur Wehr setzt. Aber er macht den Mund auf. "Ich bin eben so. Warum soll ich darüber wegsehen? Bin ja der Einzige, der darauf aufmerksam macht", rechtfertigte Til Schweiger mal seine Postings bei Facebook und Co.

Keiner will mehr anecken

Verstell dich nicht. Sei du selbst. Immer wieder stößt man im Netz auf diese Sätze. Nur, wenn wir mal ehrlich sind, ist kaum jemand sie oder er selbst – zumindest nicht in den sozialen Netzwerken. Die Angst davor, von Presse, Freunden oder anderen Bekannten zerrissen zu werden, postet immer mit. Ein falsches Bild bei Instagram und es heißt sofort: "Guckt euch diesen Poser an". Ein falscher Facebook-Post, Jodel oder Tweet und die Meute zerreißt dich in Stücke. Alles ist nur noch schwarz-weiß.

Vielleicht fehlt auch deswegen vielen der Mut, mal zu anzuecken. Nicht immer im Helene-Fischer-Style jedem gefallen zu wollen, sondern zu provozieren. Eine klare Haltung zu haben. Doch ein Grenzgänger zu sein, macht vielen Angst. Dem Schauspieler scheinbar nicht. Und so komisch es vielleicht für viele klingen mag: Genau deshalb sollten wir alle ein bisschen wie Til Schweiger sein.