Igor Wolobujew hat jahrelang die Gazprombank gemanagt. Jetzt ist er in die Ukraine geflohen – und will dort gegen Russland kämpfen.

"Will mich von meiner russischen Vergangenheit reinwaschen" – Top-Manager der Gazprombank kämpft jetzt für die Ukraine

Igor Wolobujew war lange Zeit einer der Top-Manager der russischen Gazprombank. Nun hat er sich für einen ungewöhnlichen Schritt entschieden: Er ist in die Ukraine geflohen – und kämpft dort gegen sein Heimatland.

Igor Wolobujew arbeitete jahrelang als Manager für die russische Gazprombank, zuletzt als Vizechef. Nach seiner jahrelangen Arbeit hat er nun die Seiten gewechselt und ist in die Ukraine geflohen. Besonders bemerkenswert: Er will dort gegen die russischen Truppen kämpfen.

Als Grund für den ungewöhnlichen Schritt gab er an, dass er sich "von meiner russischen Vergangenheit reinwaschen" wolle, so Igor Wolobujew in einem Video-Interview. Anscheinend gehört zu diesem Punkt nicht nur der russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, denn Wolobujew kritisiert auch seinen ehemaligen Arbeitgeber scharf.

Wolobujew: Moskau wollte mit dem Gas Europa erpressen

So habe Moskau mit dem Gas schon immer versucht, seine Nachbarn und Europa zu erpressen. Die Pipelineprojekte Nord Stream 1, Nord Stream 2 und Turk Stream hätten stets das politisch motivierte Ziel gehabt, die Ukraine als Transitland für russisches Gas auszuschalten, sagte Wolobujew. Der Kreml und Gazprom hatten solche Vorwürfe der Ukraine und des Westens stets zurückgewiesen und betont, es handele sich um rein wirtschaftliche Projekte.

In dem Interview kommentierte er auch eine Serie an vermeintlichen Suiziden von Top-Managern russischer Energiekonzerne. Wolobujew bezweifelte nach eigener Aussage, dass sie sich selbst das Leben genommen hätten.

Seinen Angaben nach ist Wolobujew schon am 2. März aus Russland ausgereist. Seine Flucht begründete er damit, dass er selbst in der Ukraine geboren sei, den Angriffskrieg Russlands verurteile und er "mit der Waffe in der Hand meine Heimat verteidigen" wolle. Wolobujew hatte nach eigenen Angaben 6 Jahre lang als Vizechef der Gazprombank gearbeitet. Die Gazprombank gehört als Tochterunternehmen zum Energieriesen Gazprom. Zuvor war er als PR-Manager 16 Jahre lang bei Gazprom tätig.

