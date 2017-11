Bestes Mittel gegen Herbstmüdigkeit und die fifty shades of grey am deutschen Himmel? Ein bunter Trip in Spaniens Kreativ-Hauptstadt. Nach dem Motto "Created in Barcelona" erlebten wir mit Laura Hellweg und Jan Weinhold aus Wildeshausen, Gewinner des SEAT/NEON-Preisausschreibens, an drei Tagen Live Acts, XL-Tapas, spannende Workshops und eine Testfahrt im SEAT Arona, dem neuen Crossover-Modell für junge, urbane Menschen.



Higlight: Das von SEAT präsentierte Primavera Club Sound Wochenende, die kleine Schwester des längst renommierten Primavera Sound Musikfestivals im Frühsommer.





Erst mal gab’s aber ein spektakuläres Tapas/Streetfood-Live-Cooking mit Sternekoch Carles Abellan. Die gefühlt Millionen Kalorien wurden an den folgenden beiden Abenden bei über 40 aufstrebenden jungen Bands in Clubs wie dem Teatre Apolo wieder abgetanzt. Ohne Genregrenzen wohlgemerkt: Das spannende Line Up bediente alles von Disco-Elektro über Indie bis hin zu Singer/Songwritern. Tagsüber cruisten wir mit Jan und Laura im SEAT Arona durch die City bis rauf zum Park Güell, vorbei am Stadtstrand (wir sagen nur: charmante 24 Grad!) und durch Gassen voller Street Art.

Musik war natürlich auch an Bord dabei, der Arona fährt mit dem Premium-Soundsystem BeatsAudio™ – mit sechs High-End-Lautsprechern plus Subwoofer im Kofferraum. "Der Klang ist wirklich 1A, ein Riesenspaß", so Jans Fazit nach dem Citytrip. "Cool fand ich, das die Stadt Barcelona an diesem Wochenende so im Fokus war – und nicht nur der Wagen", fand Laura. Ein junges Auto im Rahmen der Popkultur und Kreativszene einer hippen, modernen Metropole zu präsentieren, das passte einfach wie Felge auf Reifen. Oder Singer zu Songwriter …

Irgendwie hatte man Barcelona gar nicht mehr nicht auf der Liste für einen Wochenendtrip – von Touristen überlaufen, von politischen Unruhen gebeutelt und längst von Kopenhagen oder überholt. Doch ist man erst mal wieder da, merkt man schnell, wie unglaublich einem diese pulsierende, kreative Metropole gefehlt hat.