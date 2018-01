Neugeborene schreien landestypisch, das heißt sie bevorzugen ein Melodiemuster, das für ihre Muttersprache typisch ist.

Bienen können Fremdsprachen lernen.

Die Raumsonde Voyager 1 hält Grußbotschaften an Außerirdische in 55 Sprachen bereit.

Ratten können Japanisch und Niederländisch am Klang erkennen. Lässt man die Sprachen allerdings rückwärts ablaufen, haben die Nager Probleme, sie auseinanderzuhalten.In Nigeria gibt es mehr als 500 Sprachen.

Die Sprache, die das Na’vi-Volk im Film "Avatar" spricht, wurde vier Jahre lang entwickelt.

Die Hälfte aller 7000 Sprachen der Welt ist vom Aussterben bedroht.

Auch in der Gebärdensprache gibt es regionale Dialekte.

Die meistgesprochene Sprache der Welt ist Putonghua - eine standardisierte Form des Mandarin und Amtssprache in China.

Die USA haben keine gesetzliche Amtssprache.

Wikipedia existiert in über 260 Sprachen.