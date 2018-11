Früher war alles besser. Man möchte es fast glauben, wenn Oma mal wieder von ihrer Jugend erzählt – oder wenn Opa sagt: "Wenn wir uns mal geprügelt haben und einer lag am Boden, dann haben wir dem wieder aufgeholfen und nicht noch mit zwanzig Mann draufgetreten wie die heute." Wenn wir ehrlich sind, ergeht es uns mit unserer Jugend nicht anders.

Die Neunzigerjahre sind für viele das beste Jahrzehnt aller Zeiten. Kein Wunder: In den Neunzigern haben wir auch keine Briefe mehr geschrieben, sondern SMS verschickt. Wir fuhren Inline-Skater und hörten auf unseren Discmans die neue Single von Blümchen, Take That oder den Spice Girls (Yo, I'll tell you what I want, what I really, really want – sorry, für den Ohrwurm). Wir liefen mit Buffalo-Schuhen durch die Gegend und trugen dabei Baggy Pants. Wir dachten darüber nach, wer Tupac und The Notorious B.I.G. erschossen haben mochte – bis heute tun wir das.

90er-Jahre – ein besonderes Jahrzehnt

Im Rückblick wirken die Neunzigerjahre wie ein unbeschwertes Jahrzehnt dank viel Optimismus, Konsumrausch und Internetboom. Schon klar: Wir haben einen Hang dazu, die Vergangenheit zu verklären und zu überhöhen. Schließlich gab es auch Kriege am Golf, im Kosovo, Aids wurde erst durch Filme wie Philadelphia oder das Outing von Baskteball-Star Magic Johnson ein Thema und in Ruanda kostete der Völkermord tausenden Menschen das Leben.

Aber auch genau deshalb bleibt es ein besonderes Jahrzehnt. NEON Unnützes Wissen hat den Neunzigerjahren jetzt ein Buch gewidmet. Ob "Baywatch" oder "Friends", Bum Bum-Eis oder Yes-Törtchen, Diddl oder Zaubertrolle, Slinkys oder Tamagotchis – darin sind 599 skurrile Fakten rund um den Kult der Neunzigerjahre versammelt. Die elf besten Fakten stellen wir euch hier vor: