1. 91 Prozent der Männer und 84 Prozent der Frauen hatten schon Mordfantasien.

2. Psychiater begehen doppelt so häufig Selbstmord wie ihre Patienten.

3. Liebeskummer ist der häufigste Grund für Selbstmord bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen.

4. Der Computerpionier und Kryptograf Alan Turing beging Selbstmord, indem er einen Apfel aß, den er zuvor vergiftet hatte.

5. Menschen würden eher einen mit Hundekot beschmierten Pullover anziehen als einen gereinigten, der zuvor von einem Serienmörder getragen wurde.

6. Die Selbstmordrate von Frauen mit künstlichen Brüsten ist 73 Prozent höher als die von Frauen mit naturbelassenen Brüsten.

7. In Großbritannien konnten bis in die Fünfziger Jahre hinein bei einem gemeinsamen Selbstmordversuch Überlebende die Todesstrafe erhalten.

8. Victor von Hase stand 1854/55 in Heidelberg vor Gericht, weil sein verlorener Studentenausweis einem Mörder zur Flucht verholfen hatte. Seine Aussage: "Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts!".