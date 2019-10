Wissen ist Macht – und deshalb wollen wir euch unser NEON Unnützes Wissen auch in Audioform nicht vorenthalten. Lars Paulsen und Ivy Haase wissen viel – oder sind zumindest ganz gut im Ablesen der echten Unnützen-Wissen-Fakten. Mit dem "NEON Unnützes Wissen"-Podcast bist du für jedes brenzlige Bewerbungsgespräch, jeden unangenehmen Smalltalk und auch den lange gefürchteten Besuch bei den Schwiegereltern gewappnet!

Seit dem 26. August bereichern die beiden Moderatoren jeden Montag euren Start in die Woche mit einer neuen Folge. Heute zum Thema: Verbrechen

Wahre Verbrechen sind momentan mehr als in – vor True-Crime-Podcasts und -Serien ist man auf den verschiedensten Streaminganbietern nicht sicher. Aber dass wir so fasziniert von Verbrechen sind kommt nicht von irgendwo. In der neuen Folge erzählt uns Kriminalpsychologin Lydia Benecke, warum wir von Mördern und Verbrechern in den Bann gezogen werden. Mit ihr sprechen Ivy und Lars über den faszinierenden Fall des Jack Unterweger, der 1991 polizeiliche Ermittler zu Morden interviewte, die er selbst begangen hatte. Dazu gibt`s natürlich wie immer spannende, aber nutzlose Fakten rund ums Thema Verbrechen und der Kampf um den Unnnützen-Quizmaster nimmt weiter seinen Lauf.

Und wer sind eigentlich Lars und Ivy?

Lars Paulsen hat so seine Probleme beim Möbelaufbauen, eine Kleinigkeit macht er einfach immer (!) falsch. Lange Zeit hat er sich intensiv mit Aquarien beschäftigt und sein großer Todfeind ist Styropor. Als freier Moderator und Redakteur arbeitet er unter anderem bei dem Internet-Fernsehsender Rocketbeans TV.

Ivy Haase hat dieses Jahr 40 Zentimeter ihrer Haare gespendet. Wenn sie etwas hasst, dann ist es Leberwurst und Ivy ist mit ganzem Herzen Redakteurin bei NEON und schreibt und spricht am liebsten über Body Positivity.