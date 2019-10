Wissen ist Macht – und deshalb wollen wir euch unser NEON Unnützes Wissen auch in Audioform nicht vorenthalten. Lars Paulsen und Ivy Haase wissen viel – oder sind zumindest ganz gut im Ablesen der echten Unnützes-Wissen-Fakten. Mit dem "NEON Unnützes Wissen"-Podcast bist du für jedes brenzlige Bewerbungsgespräch, den nächsten unangenehmen Smalltalk und auch den lange gefürchteten Besuch bei den Schwiegereltern gewappnet.

Seit dem 26. August bereichern die beiden Moderatoren jeden Montag euren Start in die Woche mit einer neuen Folge. Heute zum Thema: Grusel

Miley Cyrus hat sie schon gesehen: Geister

Die meisten Menschen fahren gerne Geisterbahn, erzählen sich am Lagerfeuer Gruselgeschichten und ziehen sich Horrorfilme rein. Sie erschrecken sich gerne, haben gerne Angst und das, obwohl eigentlich der gesunde Menschenverstand dagegenspricht, oder?! Auch Lars und Ivy sind Horrorfans. In der neuen Folge erzählen sie von ihren ganz persönlichen Gruselgeschichten und sprechen mit dem Parapsychologen Walter von Lucadou von der Parapsychologischen Beratungsstelle. Er erzählt, was Parapsychologie ist, warum die Disziplin einen schlechten Ruf hat und wie seine Arbeit mit Menschen, die Übernatürliches erfahren haben, abläuft.

Und wer sind eigentlich Lars und Ivy?

Lars Paulsen hat, wie er sagt, leichte Tendenzen zur Hypochondrie, andere würden das "leicht" eher streichen. Seine Barthaare sind rot und braun gemischt. Und er wurde Frank Elstner zum Moderator ausgebildet Lange Zeit hat er sich intensiv mit Aquarien beschäftigt und sein großer Todfeind ist Styropor. Als freier Moderator und Redakteur arbeitet er unter anderem bei dem Internet-Fernsehsender Rocketbeans TV.

Ivy Haase hat vier kleine Brüder. Sie ist sehr kompetitiv, vor allem bei den üblichen Barsportarten wie Kickern oder Darts. Früher war ihr großer Traum, Musicaldarstellerin zu werden, doch ihr fehlendes Rhythmusgefühl steht ihr noch heute im Weg. Ivy ist mit ganzem Herzen Redakteurin bei NEON und schreibt und spricht am liebsten über Body Positivity.