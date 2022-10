Schwäne, Corgis und singende Hamster – klingt nach einem Zirkus, hat aber in Wirklichkeit alles etwas mit der Queen zu tun! Was genau verraten Ivy Haase und Lars Paulsen in der neuen Folge "NEON Unnützes Wissen" – und es gibt noch viele weitere kuriose Fakten über die britischen Royals.