von Franziska Vollstedt Chat GPT und digitale Sprachassistenzen - bei Ivy Haase und Lars Paulsen dreht sich heute alles um künstliche Intelligenz. Ob sie diese als großes Glück oder wie Elon Musk als große Gefahr für die Menschheit wahrnehmen, erfahrt ihr in einer neuen Folge "Unnützes Wissen".





Spotify, iTunes, Hört den Podcast hier oder direkt bei Audio Now Youtube und weiteren Podcast-Anbietern.

Kann KI "Unnützes Wissen" verfassen?

Disclaimer: Dieser Artikel wurde mit ChatGBT verfasst. - Das stimmt zwar nicht, wäre aber sehr passend, schließlich geht es in der neuen Folge von NEON Unnützes Wissen" um KI.

Ivy muss allerdings bereits zu Beginn der Folge etwas gestehen: "Manchmal stelle ich meine eigene Intelligenz wirklich in Frage und wünsche mir eine künstliche Intelligenz, die mir sagt: Ivy, stopp warte mal, was machst du da?“ Sie erzählt, was ihr vor kurzem dummes passiert ist: Was das wohl mit dem Basteln von Hochzeitseinladungen und ihrem Herd zu tun hat?

Auch Lars hat etwas zu gestehen: "Einige dieser Fakten habe ich von ChatGBT schreiben lassen. Der habe ich gesagt: Schreib mal geile Fakten für unseren Podcast“ - ob wir die KI-Fakten erkennen können?

Mehr Sprachassistenten als Menschen auf der Erde

Die beiden diskutieren, wie "zur Hölle die Entwicklung einer KI überhaupt funktionieren kann" und wie man KI am besten erzieht. Außerdem erfahren sie, was hinter dem Begriff der "Technischen Singularität" steckt und warum sich unser aller Leben laut dieser These im Jahr 2045 für immer verändern werden und ab welchem Jahr es mehr digitale Sprachassistenten als Menschen auf der Welt geben wird – Spoiler: "Das ist gar nicht mehr so lange hin!"

Dank KI ist Eminem auch schon mal ungewollt in einem Song von David Guetta vor aufgetreten - „Darf man das überhaupt? “ fragt sich Ivy. Die beiden sind total fasziniert, was KI mittlerweile schon alles kann: "Ich weiß nicht, ob man es merkt, aber ich finde das wirklich so beeindruckend und die spannendste Technologie, die man gerade beobachten kann“ begeistert sich Lars. "Voll“, stimmt Ivy zu, „aber findest du es nicht auch ein bisschen gruselig?“

Dieser Roboter hat eine Staatsbürgerschaft

Ivy berichtet in welchem Computerspiel sie die KI total begeistert hat und die beiden diskutieren, ob sie Chatbots auf Websites "total praktisch" oder eher "mega nervig finden".

Apropros Chatbot: Ivy und Lars machen Bekanntschaft mit Bob und Alice, zwei Chatbots, die online miteinander diskutieren sollten. Das Problem: Bald unterhielten die beiden sich in einer Sprache, die für die Wissenschaftler*innen nicht mehr zu verstehen waren.

Dann gehts um Sophia, den ersten KI- Roboter, der eine eigene Staatsbürgerschaft bekommen hat. In welchem Land sie lebt und ob die Diskussion, ob KI die gleichen Rechte wie Menschen bekommen sollte nicht doch etwas zu weit geht, erfahrt ihr in einer neuen Folge "Unnützes Wissen". Ob es ihnen wohl noch gelingt das Quiz ohne die Unterstützung von künstlicher Intelligenz zu beantworten?

Alle Folgen "NEON Unnützes Wissen" hier anhören

Und wer sind eigentlich Lars und Ivy?

Lars Paulsen © Krystian Pogorzelski

Lars Paulsen wurde von Frank Elstner zum Moderator ausgebildet. Als Kind hatte er eine richtig coole Wendejacke in Silber und Gold. Lars trinkt manchmal so stürmisch, dass sich Betrachter Sorgen um sein psychisches Wohl machen. Als freier Moderator und Redakteur arbeitet er unter anderem bei dem Internet-Fernsehsender Rocketbeans TV.

Ivy Haase © Tobias Stiegler

Ivy Haase wünscht sich manchmal etwas vom Universum. Sie hat vier kleine Brüder. Ihre Eltern gingen, als sie noch klein war, davon aus, sie sei hochbegabt, was sich nach der ersten Klasse als falsch herausstellte. Sie hat das Podcasten zu ihrem Vollzeit-Job gemacht, den sie jeden Tag bei der Audio Alliance auslebt.

Schreibt uns gern die Fakten, die euch am Herzen liegen, oder eure Liebesbriefe an kontakt@neon.de!