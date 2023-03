von Franziska Vollstedt Ivy Haase und Lars Paulsen sind zwar keine "Wein-Snobs", aber selbsterklärte "Wein-Fans" und man merkt ihnen ihre Begeisterung deutlich an! Ohne Schwips aber nicht weniger schwungvoll startet "Unnützes Wissen" in eine neue Woche zum Thema Wein.





Hört den Podcast hier oder direkt bei Audio Now, Spotify, iTunes, Youtube und weiteren Podcast-Anbietern.

"Schön, dass du vorhin noch gesagt hast wie toll es doch ist, dass wir schon so eingespielt sind und dann fängt eine Folge so an!" beschwert sich Ivy über den etwas holprigen Start der neuen Folge "NEON Unnützes Wissen". Lars hingegen ist total angetan: "Ist doch super, wenn die Folge wie mit einem kleinen Schwips startet!"

In diesem Land steht die älteste Weinrebe

Recht hat er, schließlich dreht sich heute alles um "Vino"! Eigentlich war es geplant, dass die beiden sich für die Folge auf ein Glas Wein treffen, "aber dann kam das Leben dazwischen", wie Lars es formuliert. Was da wohl los ist?

Die beiden verraten, welchen Wein sie am liebsten mögen und Ivy berichtet, fast zu detailreich, warum sie inzwischen nur noch Rotwein trinkt und damit im Restaurant regelmäßig zur Außenseiterin wird. Außerdem erfahren die beiden, welche Getränke unter den Begriff "Schaumwein" fallen und wo es den ältesten Weinstock gibt.

Lars outet sich als Weinfan und verrät, ob er sich eher als "Sommelier" oder als "Person, die immer viele Fragen stellt und sich kurz schlau fühlt, aber eigentlich keine Ahnung hat", versteht. Ivy hingegen berichtet, warum sie Menschen hasst, die Wein als ihr Hobby bezeichnen.

Die beiden diskutieren, ob eigentlich nur "Snobs" zu professionellen Weinproben gehen und warum Wasabi laut ihnen eine wichtige Rolle spielen würde, sollten sie jemals professionell Weine verkosten wollen.

In diesem Land trinken Katzen Wein

Die beiden erfahren, wo der Spruch "auf die Gesundheit trinken" ursprünglich herkommt und welche Probleme es bei der Verkostung des ältesten Wein gab. Lars daraus resultierende Empfehlung: "Wenn du 'nen alten Wein aufmachst, immer sofort exen!"

Ivy berichtet außerdem von ihren Erfahrungen in der Gastronomie und welche gewieften Tricks ihr Chef so drauf hatte. Außerdem geht es um die Frage, in welchem Land Wein für Katzen hergestellt wurde, welcher Wein besonders gut zu Käse passt und warum "das Weinglas darüber entscheidet, wie viel wir trinken".

Wir trinken schon seit 10.000 Jahren Wein

Aber auch für nicht Weintrinker*innen ist etwas dabei: Ivy verrät welche Stadt in den Niederlanden besonders empfehlenswert ist und was sie dort leckeres gekauft hat.

Wein wurde übrigens schon in der Steinzeit hergestellt, wie Forscher*innen festgestellt haben. Warum Lars das nicht so richtig glauben kann und was billiger Lidl-Wein da für eine Rolle spielen könnte, erfahrt ihr in der neuen Folge "Unnützes Wissen".

Alle Folgen "NEON Unnützes Wissen" hier anhören

Und wer sind eigentlich Lars und Ivy?

Lars Paulsen © Krystian Pogorzelski

Lars Paulsen wurde von Frank Elstner zum Moderator ausgebildet. Als Kind hatte er eine richtig coole Wendejacke in Silber und Gold. Lars trinkt manchmal so stürmisch, dass sich Betrachter Sorgen um sein psychisches Wohl machen. Als freier Moderator und Redakteur arbeitet er unter anderem bei dem Internet-Fernsehsender Rocketbeans TV.

Ivy Haase © Tobias Stiegler

Ivy Haase wünscht sich manchmal etwas vom Universum. Sie hat vier kleine Brüder. Ihre Eltern gingen, als sie noch klein war, davon aus, sie sei hochbegabt, was sich nach der ersten Klasse als falsch herausstellte. Sie hat das Podcasten zu ihrem Vollzeit-Job gemacht, den sie jeden Tag bei der Audio Alliance auslebt.

Schreibt uns gern die Fakten, die euch am Herzen liegen, oder eure Liebesbriefe an kontakt@neon.de!