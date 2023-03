von Franziska Vollstedt Bei "NEON Unnützes Wissen" dreht sich bei Ivy Haase und Lars Paulsen alles rund um die Sinne. Welcher bei ihnen besonders schlecht ausgeprägt ist und ob sie in belgische Briefmarken mit Schoko-Geschmack beißen würden, klären sie in der neuen Folge eures Lieblingspodcasts.

Ivy hat sich von ihrer Coronaerkrankung in der letzten Woche zum Glück wieder erholt - was Lars aber fast schon bedauert: "Es wäre perfekt gewesen, wenn du heute keinen Geschmackssinn gehabt hättest“. Lars ist aber nicht einfach nur gemein, sondern findet lediglich, dass das eben zum heutigen Thema der Folge gepasst hätte.

Dafür passt er selbst umso besser ins Thema der Folge: "Du klingst so nasal, ist dein Riechorgan intakt?“, eine sehr starke Einleitung von Ivy für die neue Folge von "NEON Unnützes Wissen", muss Lars eingestehen. Schließlich geht es heute um die sechs Sinne.

Das passiert ohne Gleichgewichtssinn

Wusstet ihr, dass es früher nur fünf menschliche Sinne gab? Die beiden erfahren, warum das so ist und welcher Sinn erst später im 19. Jahrhundert dazu gekommen ist.

Später berichtet Lars von einem Freund, bei dem mal der Gleichgewichtssinn ausgefallen ist: "Da dreht sich alles die ganze Zeit und er konnte nur so über den Boden krabbeln."

Haben wir doch sieben Sinne?

Umgangsprachlich haben Menschen sogar noch einen siebten Sinn: "Unser Bauchgefühl, das uns vor bestimmten Menschen oder Situationen warnt." Der scheint bei Lars aber nicht allzu ausgeprägt zu sein, muss er sich selbst eingestehen. Er berichtet, warum er zugänglich für Betrüger ist und vielleicht gar keine so gute Menschenkenntnis hat, wie er immer dachte.

Die beiden haben auch wieder spannende Studien im Gepäck: Zum Beispiel werden Menschen, wenn sie etwas warmes in den Händen haben angeblich großzügiger. Mit welchem Experiment das festgestellt wurde und ob die beiden die Erklärung glaubwürdig finden, wird ebenfalls heiß diskutiert. Genauso bizarr klingt die Aussage: "Frauen machen mutig." Was das mit dem Tastsinn zu tun hat und ob Lars sich jetzt Sorgen machen muss, wenn er mit Ivy in einem Raum ist?

Ohren wachsen ein Leben lang

Schließlich sprechen die beide über ihre eigenen Sinne und welche von ihnen besonders gut ausgeprägt sind. Ivy wird dabei immer besorgter: "Desto länger wir reden, desto mehr muss ich feststellen, dass ich eigentlich nichts so richtig kann! Ich bin nicht durchschnittlich, ich bin unter Durchschnitt!“

Sie erzählt von ihrem Ohrgeräusch und einem Besuch in der Uniklinik, bei dem ihr erzählt wurde, dass sie in 20 Jahren wohl taub sein wird. Sie muss jedoch eingestehen, dass ihr dort auch gesagt wurde, woran das liegt und was sie dagegen tun soll. Diesen Rat ignoriert sie bislang aber konsequent, wie sie zugeben muss.

Lars hingegen beschäftigt die Tatsache, dass Ohren ein Leben lang wachsen. Er findet seine Nase schon sehr groß und ist sicher unsicher, ob er ein Wachstum seiner Ohren noch verkraften würde.

Darum essen wir so gerne Süßigkeiten

Ivy hat sich mittlerweile wieder erholt und verrät noch ihren geheimen Tipp beim Kochen für einen perfekten "Umami-Kick" für die Geschmacksnerven, der ehrlich gesagt etwas eklig klingt.

Außerdem lüften die beiden das Geheimnis um die Frage, warum wir so gerne Süßigkeiten essen und was einen Menschen, den man als "Superschmecker" bezeichnet, ausmacht.

Am Ende wartet auf Ivy ein weiterer Schock: Sie realisiert, dass sie nicht nur ihr Hör-, sondern auch ihr Sehsinn im Stich lässt! Ob sie sich davon wieder erholen kann und für Lars überhaupt eine Gegnerin im Quiz darstellt?

Und wer sind eigentlich Lars und Ivy?

Lars Paulsen © Krystian Pogorzelski

Lars Paulsen wurde von Frank Elstner zum Moderator ausgebildet. Als Kind hatte er eine richtig coole Wendejacke in Silber und Gold. Lars trinkt manchmal so stürmisch, dass sich Betrachter Sorgen um sein psychisches Wohl machen. Als freier Moderator und Redakteur arbeitet er unter anderem bei dem Internet-Fernsehsender Rocketbeans TV.

Ivy Haase © Tobias Stiegler

Ivy Haase wünscht sich manchmal etwas vom Universum. Sie hat vier kleine Brüder. Ihre Eltern gingen, als sie noch klein war, davon aus, sie sei hochbegabt, was sich nach der ersten Klasse als falsch herausstellte. Sie hat das Podcasten zu ihrem Vollzeit-Job gemacht, den sie jeden Tag bei der Audio Alliance auslebt.

