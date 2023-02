von Franziska Vollstedt Euer Lieblingspodcast ist zurück und startet gleich mit einem richtigen Hammer-Thema : In der ersten Folge der zehnten Staffel „Unnützes Wissen“ reden Ivy Haase und Lars Paulsen über ihr Lieblingsthema, den Weltraum und verlieben neu in die unendlichen Welten der Galaxie.

Hört den Podcast hier oder direkt bei Audio Now, Spotify, iTunes, Youtube und weiteren Podcast-Anbietern.

Wissen ist Macht – und deshalb wollen wir euch unseren Podcast "NEON Unnützes Wissen" nicht vorenthalten. Lars Paulsen und Ivy Haase wissen viel – oder zumindest sind sie ganz gut im Ablesen der echten Unnützes-Wissen-Fakten. Mit dem Podcast seid ihr für jedes brenzlige Bewerbungsgespräch, den nächsten unangenehmen Smalltalk und auch den bevorstehenden Besuch bei den Schwiegereltern gewappnet.

So klingen schwarze Löcher

Ivy und Lars sind zurück und endlich wieder vereint um das zu tun, was sie am besten können: Verrückte Fakten zu den unterschiedlichsten Themen präsentieren.

Besonders für Lars geht die neue Staffel "NEON Unnützes Wissen" richtig gut los: Nicht nur, dass die beiden uns mit unnützen Wissen rund um ihr gemeinsames Lieblingsthema, den Weltraum versorgen, Ivy hat auch noch ein Überraschungs-Geschenk für ihn dabei! Das ist zwar bereit kaputt, weil sie es auf einem Flohmarkt gefunden hat, aber Lars überschlägt sich dennoch vor Begeisterung. Schließlich hat es etwas mit einer weiteren Leidenschaft von ihm zu tun: Weißen Haien!

Dann starten die beiden mit den ersten schnellen Fakten der neuen Staffel: „Ich kann mich gar nicht halten, ich liebe den Weltraum“ leitet Ivy ein - Jetzt wird`s galaktisch gut!

Auch Lars ist begeistert und erklärt, warum seiner Ansicht nach Weltraum „das klügste Thema ist, über das man Podcasts machen kann."

Der Weltraum ist nicht nur unendlich, er bietet auch eine nahezu unendliche Anzahl an überraschenden Fakten: Lars und Ivy sind komplett geflasht von der Tatsache, dass man schwarze Löcher hören kann! "Holy crap, wie soll man den da nicht an Monster glauben, wenn schwarze Löcher schon so klingen?" - wer es gruselig mag kommt also auch auf seine Kosten bei "Unnützes Wissen".

Es regnet Edelsteine

Die beiden erfahren außerdem, dass man sich auf dem Mars auch ganz romantisch den Sonnenuntergang anschauen kann, der ist hier aber blau - woran das wohl liegt? Auch Regenwetter bietet auf dem Mars eine Besonderheit: Hier regnet es nämlich Diamanten statt Regentropfen. "Das erklärt, warum die Millionäre alle unbedingt dahin wollen" witzelt Ivy.

Ansonsten müssen die beiden aber feststellen, dass es ganz schön ungemütlich in der Galaxie ist: "Der Weltraum ist arschkalt" bringt es Lars auf den Punkt - Minus 270,42 Grad Celsius, um genau zu sein. Die beiden kommen außerdem hinter das Rätsel, warum das menschliche Blut dennoch anfängt zu kochen, wenn Astronaut*innen auch nur wenige Sekunden keinen Schutzanzug anhätten.

Überhaupt stellt Lars fest, dass beim Universum "einfach alles absurd ist!" Allein die Frage, wie groß der höchste Berg im Sonnensystem ist, ist schwer zu begreifen. Spoiler: Allein sein Fuß ist fast so groß wie Deutschland - "Das ist wieder Mal ein Fakt der Kategorie: Kann man sich gar nicht vorstellen“ staunt Ivy.

Mindestens genauso geflasht sind die beiden von der Tatsache, dass auf der Erde mehr Bäume mehr Sterne als in der Sternstraße gibt – wie kann das sein?

Die beiden sind nach der Folge also umso größere Fans des Themas Weltall, nur eine Sache dämpft kurz die Stimmung: Natürlich gibt es auch in der neuen Staffel von „Unnützes Wissen“ die allseits beliebte, aber Ivy und Lars manchmal auch etwas gehasste Kategorie: „Unnützes Quizzen“ - schließlich wird der Verlierer immer bestraft!

Aber die schlechte Stimmung hält nur kurz an: Ivy fällt ein, dass ihr die Folge nicht nur auf Grund des Themas besonders gut gefällt, sondern auch, weil diesmal sie alle Fakten recherchiert habe und „ich voll Besserwisserin sein kann“. Ob ihr das beim Quizzen zu Gute kommt und sie Lars wirklich besiegen kann?

Ihr könnt gar nicht genug bekommen vom Weltall? Dann hört doch noch in die kleine Donnerstags-Folge rein!

Alle Folgen "NEON Unnützes Wissen" hier anhören

Und wer sind eigentlich Lars und Ivy?

Lars Paulsen © Krystian Pogorzelski

Lars Paulsen wurde von Frank Elstner zum Moderator ausgebildet. Als Kind hatte er eine richtig coole Wendejacke in Silber und Gold. Lars trinkt manchmal so stürmisch, dass sich Betrachter Sorgen um sein psychisches Wohl machen. Als freier Moderator und Redakteur arbeitet er unter anderem bei dem Internet-Fernsehsender Rocketbeans TV.

Ivy Haase © Tobias Stiegler

Ivy Haase wünscht sich manchmal etwas vom Universum. Sie hat vier kleine Brüder. Ihre Eltern gingen, als sie noch klein war, davon aus, sie sei hochbegabt, was sich nach der ersten Klasse als falsch herausstellte. Sie hat das Podcasten zu ihrem Vollzeit-Job gemacht, den sie jeden Tag bei der Audio Alliance auslebt.

Schreibt uns gern die Fakten, die euch am Herzen liegen, oder eure Liebesbriefe an kontakt@neon.de!