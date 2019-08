Wissen ist Macht – und deshalb wollen wir euch unser NEON Unnützes Wissen auch in Audioform nicht vorenthalten. Lars Paulsen und Ivy Haase wissen viel – oder sind zumindest ganz gut im Ablesen der echten Unnützen-Wissen-Fakten. Mit dem "NEON Unnützes Wissen"-Podcast bist du für jedes brenzlige Bewerbungsgespräch, jeden unangenehmen Smalltalk und auch den lange gefürchteten Besuch bei den Schwiegereltern gewappnet!

Ab dem 26. August bereichern die beiden Moderatoren jeden Montag euren Start in die Woche mit einer neuen Folge. Heute zum Thema: Abenteuer

Von Entdeckern bis Piraten

Wer hat nicht ab und an mal Lust auf ein ordentliches Abenteuer? Für den einen bedeutet dies womöglich ein Jahr durch das Amazonasgebiet zu wandern, für den anderen vielleicht den neuen Asiaten um die Ecke auszuprobieren. Lars' und Ivys Erfahrungen mit Abenteuern liegen irgendwo zwischendrin. Gut, dass es so viel Unnützes Wissen rund um Abenteurer gibt. Die beiden liefern euch genug Angeberwissen, um eure Gesprächspartner davon zu überzeugen, dass ihr auch ohne jahrelange Auslandsaufenthalte und Trekkingurlaube gar nicht so langweilig seid, wie ihr scheint.

In unserem Unnützen Wissen der Woche klären wir die Frage: Warum Piraten oft mit Augenklappen dargestellt werden? Leider konnten wir keinen Piraten auftreiben, der uns diesen Sachverhalt erklärt, aber Ralf Wiechmann vom Museum für Hamburgische Geschichte kann uns in dieser Angelegenheit weiterhelfen. Er ist Störtebeker-Experte und weiß richtig viel zu dem Mythos Piraten.

Und wer sind eigentlich Lars und Ivy?

Fullscreen

Lars Paulsen ist dafür bekannt, mit Florentin Will befreundet zu sein, trinkt manchmal so stürmisch, dass sich Betrachter Sorgen um sein psychisches Wohl machen und geht davon aus, dass seine Vorfahren Vampire waren, da seine Haut absurd stark auf Sonneneinstrahlung reagiert. Als freier Moderator und Redakteur arbeitet er unter anderem bei dem Internetfernsehsender Rocketbeans TV.

Fullscreen

Ivy Haase kann Essgeräusche nicht ausstehen, wenn sie ein Tier wäre, wäre sie ein Oktopus, das beste Tier der Welt, und sie ist immer auf der Suche nach irgendetwas (Freunde sagen auch liebenswürdig: "Ivy hat nie alles beisammen"). Sie ist mit ganzem Herzen Redakteurin bei NEON und schreibt und spricht am liebsten über Body Positivity.

So richtig gut kennen unsere Hosts sich gegenseitig noch nicht, aber was nicht ist, kann ja noch werden.