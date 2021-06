Die Weltbevölkerung würde sitzend auf die Insel passen. Diesen und weitere skurrile Fakten zum Thema Heimat haben Ivy und Lars in der neuen Folge "Unnützes Wissen" mitgebracht.

Wissen ist Macht – und deshalb wollen wir euch unseren Podcast "NEON Unnützes Wissen" nicht vorenthalten. Lars Paulsen und Ivy Haase wissen viel – oder sind zumindest ganz gut im Ablesen der echten Unnützes-Wissen-Fakten. Mit dem "NEON Unnützes Wissen"-Podcast seid ihr für jedes brenzlige Bewerbungsgespräch, den nächsten unangenehmen Smalltalk und auch den bevorstehenden Besuch bei den Schwiegereltern gewappnet.

Laut einer Umfrage reist jeder siebte deutsche Erwachsene mit Kuscheltier

Heimat ist, wo Ivy und Lars sind und der "Unnütze Wissen"-Podcast ist die Heimat für die skurrilsten und kuriosesten Fakten. In dieser Folge erfahrt ihr, warum Churchill 1945 die Suite eines Londoner Luxushotels zum jugoslawischen Staatsgebiet erklärte oder welche Stadt im späten 19. Jahrhundert nach Wien und Berlin die Stadt mit den meisten deutschsprachigen Einwohner:innen war. Sprachwissenschaftler und Dialektologe Gunther Schunk erklärt den beiden außerdem, was Dialekte eigentlich sind und beschreibt ihre Relevanz für die Heimatverbundenheit.

Und wer sind eigentlich Lars und Ivy?

Lars Paulsen © Krystian Pogorzelski

Lars Paulsen war als Kind oft tauchen und wurde von seinem Vater einmal in einer Unterwasserhöhle alleine gelassen. Wenn er groß und reich ist, will er in einem Hundertwasser-Haus wohnen. Lars Sparschwein wurde einmal von Einbrechern geklaut. Als freier Moderator und Redakteur arbeitet er unter anderem bei dem Internet-Fernsehsender Rocketbeans TV.

Ivy Haase © Tobias Stiegler

Ivy Haase hat insgesamt zehn Tattoos und bereut keines. Als Teenie hatte sie eine krasse Emo-Phase und hat den schwarzen Eyeliner perfektioniert. Ivy will unbedingt mal Fallschirmspringen und verträgt keinen Sekt. Sie hat das Podcasten zu ihrem Vollzeit-Job gemacht, den sie jeden Tag bei der Audio Alliance auslebt.

