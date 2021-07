Schlaf ist eine wichtige und lebensnotwendige Energiequelle des Menschen. In dieser Folge "Unnützes Wissen" gibt es spannende Fakten und Tipps, wie man besser schlafen kann.

Wissen ist Macht – und deshalb wollen wir euch unseren Podcast "NEON Unnützes Wissen" nicht vorenthalten. Lars Paulsen und Ivy Haase wissen viel – oder sind zumindest ganz gut im Ablesen der echten Unnützes-Wissen-Fakten. Mit dem "NEON Unnützes Wissen"-Podcast seid ihr für jedes brenzlige Bewerbungsgespräch, den nächsten unangenehmen Smalltalk und auch den bevorstehenden Besuch bei den Schwiegereltern gewappnet.

Klinomanie ist das gesteigerte Bedürfnis, einfach im Bett zu bleiben

In dieser Folge wird es Zeit zum Schlafen. Also macht die Augen zu und lauscht den kuriosesten Wissenshappen zum Thema Schlafen von Ivy und Lars. Wusstet ihr zum Beispiel, dass Menschen, die zur Zeit des Schwarz-Weiß-Fernsehens groß geworden sind, in Schwarz und Weiß träumen oder welche Albträume die Deutschen am häufigsten haben? Außerdem erklärt Schlafforscher Albrecht Vorster Ivy und Lars, wie viel Schlaf gesund ist und gibt den beiden Tipps, wie man das Schlafen optimieren kann. Also zählt die Schäfchen und hört jetzt rein!

Und wer sind eigentlich Lars und Ivy?

Lars Paulsen © Krystian Pogorzelski

Lars Paulsen glaubt nicht an Sternzeichen und hat eine Katzenhaarallergie. Als Teenager hat Lars an der süddeutschen Volleyballmeisterschaft teilgenommen, weil andere Mannschaften abgesprungen sind. Als freier Moderator und Redakteur arbeitet er unter anderem bei dem Internet-Fernsehsender Rocketbeans TV.

Ivy Haase © Tobias Stiegler

Ivy Haase hat große Angst vor Insekten. Eigentlich trägt sie eine Brille und hat eine Hornhautverkrümmung, doch sie ist zu faul, um die Augengläser sauber zu machen. Sie hat das Podcasten zu ihrem Vollzeit-Job gemacht, den sie jeden Tag bei der Audio Alliance auslebt.

