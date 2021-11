Der ehemalige US-Präsident trat bereits in etlichen Filmen als Nebendarsteller auf – und überzeugte dabei nicht immer mit einer Glanzleistung. Diesen und andere witzige Fakten über bekannte Politiker:innen gibt es in der neuen Folge "NEON Unnützes Wissen".

Wissen ist Macht – und deshalb wollen wir euch unseren Podcast "NEON Unnützes Wissen" nicht vorenthalten. Lars Paulsen und Ivy Haase wissen viel – oder sind zumindest ganz gut im Ablesen der echten Unnützes-Wissen-Fakten. Mit dem "NEON Unnützes Wissen"-Podcast seid ihr für jedes brenzlige Bewerbungsgespräch, den nächsten unangenehmen Smalltalk und auch den bevorstehenden Besuch bei den Schwiegereltern gewappnet.

In Indien gibt es einen Minister für Ayurveda, Yoga und Naturheilkunde

In dieser Folge geht es in die Politik! Ivy und Lars reden unter anderem über die kommende Regierungsbildung und ob beide sich eine Karriere als Politiker:in vorstellen können. Natürlich hat der Wahl-O-Mat wieder jede Menge interessanter Fakten ausgespuckt. Wisst ihr zum Beispiel, welcher Grünen-Politiker die Rechte am Radiokommentar zum deutschen WM-Sieg 1954 hält oder wer mit acht Stunden die längste Rede der Vereinten Nationen gehalten hat? Mit RTL-Reporterin und Politik-Expertin Franca Lehfeldt spricht Ivy über die diesjährige Wahl und wie eine mögliche Regierung in Zukunft aussehen könnte.

Und wer sind eigentlich Lars und Ivy?

Lars Paulsen © Krystian Pogorzelski

Lars Paulsen ist dafür bekannt, mit Florentin Will befreundet zu sein und war im Alter zwischen 12 und 15 Jahren begeisterter Tauchsportler. Er hat so seine Probleme beim Möbelaufbauen, eine Kleinigkeit macht er einfach immer (!) falsch. Als freier Moderator und Redakteur arbeitet er unter anderem bei dem Internet-Fernsehsender Rocketbeans TV.

Ivy Haase © Tobias Stiegler

Ivy Haase ist immer auf der Suche nach irgendetwas (Freunde sagen auch liebenswürdig: "Ivy hat nie alles beisammen"). Eine ihrer großen Leidenschaften ist der Ligretto-Stammtisch, den sie einmal in der Woche besucht. Sie hasst Essgeräusche und hat das Podcasten zu ihrem Vollzeit-Job gemacht, den sie jeden Tag bei der Audio Alliance auslebt.

Schreibt uns gern die Fakten, die euch am Herzen liegen, oder eure Liebesbriefe an kontakt@neon.de!