Nicht nur Schlangen, Spinnen und Skorpione sind giftig. Es gibt auch etwa eine Handvoll Vogelarten, die giftig sind. In dieser Folge "NEON Unnützes Wissen" sprechen Ivy und Lars unter anderem über den giftigsten Vogel der Welt.

Wissen ist Macht – und deshalb wollen wir euch unseren Podcast "NEON Unnützes Wissen" nicht vorenthalten. Lars Paulsen und Ivy Haase wissen viel – oder sind zumindest ganz gut im Ablesen der echten Unnützes-Wissen-Fakten. Mit dem "NEON Unnützes Wissen"-Podcast seid ihr für jedes brenzlige Bewerbungsgespräch, den nächsten unangenehmen Smalltalk und auch den bevorstehenden Besuch bei den Schwiegereltern gewappnet.

Der Kolibri kann als einziger Vogel auch rückwärts fliegen

In dieser Folge haben alle einen Vogel. Ob es um giftige Vögel geht oder um das Liebesgeständnis eines Adeliepinguins, die beiden verrückten Vögel Ivy und Lars haben mal wieder jede Menge kurioser Fakten in ihrem Gefieder. In diesem Nest ist jedoch ein noch größerer Vogel-Experte zu Gast. Der Vogel-Phillipp erklärt den beiden Ornithologie-Anfängern, was man bei der Vogelbeobachtung beachten muss und wie man zum Vogelschutz beitragen kann.

Und wer sind eigentlich Lars und Ivy?

Lars Paulsen © Krystian Pogorzelski

Lars Paulsen behauptet selbst von sich, er habe den Orientierungssinn eines Backsteins. Er hat so seine Probleme beim Möbel aufbauen, eine Kleinigkeit macht er einfach immer (!) falsch. Er wurde nicht getauft und glaubt nicht an Sternzeichen. Als freier Moderator und Redakteur arbeitet er unter anderem bei dem Internet-Fernsehsender Rocketbeans TV.

Ivy Haase © Tobias Stiegler

Ivy Haase ist immer auf der Suche nach irgendetwas (Freunde sagen auch liebenswürdig: "Ivy hat nie alles beisammen"). Sie hasst Essgeräusche und glaubt an Aliens – aber denkt nicht, dass diese schon zu Besuch waren. Sie hat das Podcasten zu ihrem Vollzeit-Job gemacht, den sie jeden Tag bei der Audio Alliance auslebt.

