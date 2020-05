Hört den Podcast hier oder direkt bei Audio Now, Spotify, iTunes und weiteren Podcast-Anbietern.

Wissen ist Macht – und deshalb wollen wir euch unseren Podcast "NEON Unnützes Wissen" nicht vorenthalten. Lars Paulsen und Ivy Haase wissen viel – oder sind zumindest ganz gut im Ablesen der echten Unnützes-Wissen-Fakten. Mit dem "NEON Unnützes Wissen"-Podcast bist du für jedes brenzlige Bewerbungsgespräch, den nächsten unangenehmen Small Talk und auch den lange gefürchteten Besuch bei den Schwiegereltern gewappnet.

Promis – die vermeintlich perfekten Menschen

In der heutigen Folge dreht sich alles rund um die Sternchen am Promi-Himmel. Über die Kardashians und Leonardo DiCaprio bis hin zu Abraham Lincoln – Lars und Ivy haben für euch wieder lustige und teilweise auch sehr verrückte Fakten gesammelt. Wusstet ihr, dass Justin Bieber 2011 80.000 Follower auf Twitter verlor, bloß weil er sich seine Haare schneiden ließ? VIPs stehen mit jedem Schritt und Tritt in der Öffentlichkeit, Fangirls und -boys hängen sich Poster in ihre Jugendzimmer und kommen aus dem Schwärmen nicht mehr raus. Aber auch Influencer werden immer populärer und lassen uns an ihrem Leben teilhaben. Luisa Schwebel, Kultur- und Lifestyleredakteurin beim stern, beschäftigt sich täglich mit Promis und zeigt in dieser Folge, was dieser Job mit sich mitbringt, weshalb wir so großes Interesse an Stars haben und was für ein Druck in der Gesellschaft entsteht, wenn vor allem junge Menschen das Leben von vermeintlich perfekten Menschen verfolgen.

Und wer sind eigentlich Lars und Ivy?

Lars Paulsen hat sich lange Zeit intensiv mit Aquarien beschäftigt und sein großer Todfeind ist Styropor. Sein Musikhit "333" erfreut sich großer Beliebtheit und sein Sparschwein wurde einmal von Einbrechern geklaut. Als freier Moderator und Redakteur arbeitet er unter anderem bei dem Internet-Fernsehsender Rocketbeans TV.

Ivy Haase trägt eigentlich hat eine Hornhautverkrümmung und trägt eigentlich eine Brille, ist aber zu faul, um diese sauber zu machen. Sie verträgt keinen Sekt und Jörg Kachelmann hat mal negativ über sie getwittert. Wenn sie etwas hasst, dann ist es Leberwurst. Ivy hat das Podcasten zu ihrem Vollzeit-Job gemacht, den sie jeden Tag bei der Audio Alliance auslebt.

