Das kleinste Bundesland macht nur rund 0,5 Prozent der Fläche Österreichs aus – beheimatet aber etwa 21 Prozent der österreichischen Gesamtbevölkerung. Diesen und mehr Fakten zum Nachbarland gibt es in der neuen Folge "NEON Unnützes Wissen".

Wissen ist Macht – und deshalb wollen wir euch unseren Podcast "NEON Unnützes Wissen" nicht vorenthalten. Lars Paulsen und Ivy Haase wissen viel – oder sind zumindest ganz gut im Ablesen der echten Unnützes-Wissen-Fakten. Mit dem "NEON Unnützes Wissen"-Podcast seid ihr für jedes brenzlige Bewerbungsgespräch, den nächsten unangenehmen Smalltalk und auch den bevorstehenden Besuch bei den Schwiegereltern gewappnet.

Griaß eich miteinond, Ivy und Lars ziagts heit in dera Fuign ind Oipnrepublik. Hia eafoast, wöche oagn Mitl die Leidln bis 2001 in Vorarlberg auf erna Almen für di hinigen Kia gfundn hobn und wöche Möhspeis goaned vo de Franzosn sondan vo di Östarreicha kummt. Ivy und Lars labern dann a no mit eam Hawara Tim üwa sei "Unnützes Wissen" zua unsam Spezl da Kaiserin Sisi. Klans Schmankerl gibts a no: wös ja ums Oipnlandl geht labert eina vo dort untn beim Quiz a no mit.

And now in German:

Ivy und Lars zieht es in dieser Folge in die Alpenrepublik. Hier erfahrt ihr, welche explosive Lösung die Einwohner:innen bis 2001 im österreichischen Bundesland Vorarlberg für auf der Alm verendete Kühe gefunden hatten und welches Gebäck fälschlicherweise nicht aus Frankreich, sondern aus Österreich stammt. Ivy und Lars reden außerdem mit Kollege Tim über sein "Unnützes Wissen" zur legendären Kaiserin von Österreich Sisi. Darüber hinaus geht es natürlich im Quiz in die nächste Runde – diesmal mit regionaler Unterstützung.

Und wer sind eigentlich Lars und Ivy?

Lars Paulsen © Krystian Pogorzelski

Lars Paulsen hat so seine Probleme beim Möbel aufbauen, eine Kleinigkeit macht er einfach immer (!) falsch. Er wurde nicht getauft und glaubt nicht an Sternzeichen. Wenn er groß und reich ist, will er in einem Hundertwasser-Haus wohnen. Als freier Moderator und Redakteur arbeitet er unter anderem bei dem Internet-Fernsehsender Rocketbeans TV.

Ivy Haase © Tobias Stiegler

Ivy Haase hasst Dinge, bei denen man sehr geduldig sein muss und mag ungekochte Tomaten nicht. Sie hat vier kleine Brüder und will unbedingt mal Fallschirmspringen. Ivy hat das Podcasten zu ihrem Vollzeit-Job gemacht, den sie jeden Tag bei der Audio Alliance auslebt.

