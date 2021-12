In Japan arbeiten Forscher:innen seit einigen Jahren an einer Maschine, die Träume aufzeichnen und wiedergeben soll. Was in Zukunft noch alles möglich sein könnte, erzählen Ivy und Lars in dieser Folge "NEON Unnützes Wissen".

Spotify, iTunes, Hört den Podcast hier oder direkt bei Audio Now Youtube und weiteren Podcast-Anbietern.

Wissen ist Macht – und deshalb wollen wir euch unseren Podcast "NEON Unnützes Wissen" nicht vorenthalten. Lars Paulsen und Ivy Haase wissen viel – oder sind zumindest ganz gut im Ablesen der echten Unnützes-Wissen-Fakten. Mit dem "NEON Unnützes Wissen"-Podcast seid ihr für jedes brenzlige Bewerbungsgespräch, den nächsten unangenehmen Smalltalk und auch den bevorstehenden Besuch bei den Schwiegereltern gewappnet.

Die Tage auf der Erde werden mit der Zeit immer länger

Ivy und Lars blicken im Staffelfinale in die Zukunft. In ihrer Glaskugel sehen die beiden in dieser Folge wieder viel unnützes Wissen – wie zum Beispiel, dass Jules Verne schon 1863 Dinge vorhersagte, die noch nicht existierten oder dass Japan an der Aufzeichnung von Träumen forscht. Mit Toralf Staud, Redakteur beim gemeinnützigen Wissenschaftsportal klimafakten.de, sprechen sie über die Aufgabenbewältigung der zukünftigen Klimamigration und warum dieses Thema besonders für Deutschland relevant ist. Außerdem steigt in der letzten Folge das Finale des Quizwettbewerbs. Wenn ihr wissen wollt, wer sich am Ende die Krone aufsetzt, dann hört jetzt rein!

Und wer sind eigentlich Lars und Ivy?

Lars Paulsen © Krystian Pogorzelski

Lars Paulsen wurde von Frank Elstner zum Moderator ausgebildet. Als Kind war er, wie er sagt "eine very special Snowflake" und hatte als Lieblingstier die Antilope. Lange Zeit hat er sich intensiv mit Aquarien beschäftigt. Als freier Moderator und Redakteur arbeitet er unter anderem bei dem Internet-Fernsehsender Rocketbeans TV.

Ivy Haase © Tobias Stiegler

Ivy Haase verträgt keinen Sekt und Jörg Kachelmann hat mal negativ über sie getwittert. Sie hat vier kleine Brüder und ist sehr kompetitiv, vor allem bei den üblichen Barsportarten wie Kickern oder Darts. Ivy hat das Podcasten zu ihrem Vollzeit-Job gemacht, den sie jeden Tag bei der Audio Alliance auslebt.

Schreibt uns gern die Fakten, die euch am Herzen liegen, oder eure Liebesbriefe an kontakt@neon.de!