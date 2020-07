Hört den Podcast hier oder direkt bei Audio Now, Spotify, iTunes und weiteren Podcast-Anbietern.

Wissen ist Macht – und deshalb wollen wir euch unseren Podcast "NEON Unnützes Wissen" nicht vorenthalten. Lars Paulsen und Ivy Haase wissen viel – oder sind zumindest ganz gut im Ablesen der echten Unnützes-Wissen-Fakten. Mit dem "NEON Unnützes Wissen"-Podcast bist du für jedes brenzlige Bewerbungsgespräch, den nächsten unangenehmen Small Talk und auch den lange gefürchteten Besuch bei den Schwiegereltern gewappnet.

Florian Silbereisen hält den Rekord im schnell und oft geküsst werden

Am größten, am schnellsten, am meisten – in der neuen Folge "Unnützes Wissen" begeben sich Ivy und Lars in die Welt der Rekorde. Neben skurrilen Fakten zum größten Bierglas der Welt oder dem Rekord im schnell und oft geküsst werden, stellen die beiden sich die grundlegenden Fragen: Wie stellt man überhaupt einen Rekord auf? Oder: Welche Rekorde werden häufig gebrochen? Antworten darauf gibt Olaf Kuchenbecker, Rekordrichter beim Rekordinstitut für Deutschland. Wer von euch tatsächlich einen Rekord aufstellt, darf sich auf persönlichen Jubel von Ivy und Lars freuen. Was ihr dafür tun müsst, erfahrt ihr in dieser Episode. Hier hört ihr außerdem, wie viel das weltgrößte Bierglas fasst und warum Florian Silbereisen den Rekord im Schnellküssen hält.

Und wer sind eigentlich Lars und Ivy?

Lars Paulsen wurde von Frank Elstner zum Moderator ausgebildet. Als Kind war er wie er sagt "eine very special Snowflake" und hatte als Lieblingstier die Antilope. Lange Zeit hat er sich intensiv mit Aquarien beschäftigt. Als freier Moderator und Redakteur arbeitet er unter anderem bei dem Internet-Fernsehsender Rocketbeans TV.

Ivy Haase Sie verträgt keinen Sekt und Jörg Kachelmann hat mal negativ über sie getwittert. Sie hat vier kleine Brüder und ist sehr kompetitiv, vor allem bei den üblichen Barsportarten wie Kickern oder Darts. Ivy hat das Podcasten zu ihrem Vollzeit-Job gemacht, den sie jeden Tag bei der Audio Alliance auslebt.

