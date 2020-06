Hört den Podcast hier oder direkt bei Audio Now, Spotify, iTunes und weiteren Podcast-Anbietern.

Wissen ist Macht – und deshalb wollen wir euch unseren Podcast "NEON Unnützes Wissen" nicht vorenthalten. Lars Paulsen und Ivy Haase wissen viel – oder sind zumindest ganz gut im Ablesen der echten Unnützes-Wissen-Fakten. Mit dem "NEON Unnützes Wissen"-Podcast bist du für jedes brenzlige Bewerbungsgespräch, den nächsten unangenehmen Small Talk und auch den lange gefürchteten Besuch bei den Schwiegereltern gewappnet.

Regisseure verwenden ein Pseudonym, wenn sie sich für einen ihrer Filme schämen

In dieser Folge haben Ivy und Lars lustige und skurrile Fakten über die Filmwelt für euch gesammelt, die ihr ganz bestimmt vorher noch nicht kanntet. Oder wusstet ihr schon, dass einige Regisseure unter dem Pseudonym "Alan Smithee" arbeiten, um nicht mit dem Werk in Verbindung gebracht zu werden? Natürlich ist wieder ein Experte zu Gast: Sebastian ist Sounddesigner in London und kennt sich mit Filmsound besonders gut aus. Er enthüllt für uns, was ein Foley Artist ist und was er mit Geräuschen in Filmen zu tun hat. Danach könnt ihr bestimmt keinen Film mehr schauen, ohne darauf zu achten!

Und wer sind eigentlich Lars und Ivy?

Lars Paulsen behauptet selbst von sich, er habe den Orientierungssinn eines Backsteins. Er wurde nicht getauft und glaubt nicht an Sternzeichen. Als freier Moderator und Redakteur arbeitet er unter anderem bei dem Internet-Fernsehsender Rocketbeans TV.

Ivy Haase glaubt an Aliens – aber denkt nicht, dass diese schon zu Besuch waren. Sie wünscht sich manchmal was vom Universum. Ihre Oma hat eine Schlange im Keller. Ivy hat das Podcasten zu ihrem Vollzeit-Job gemacht, den sie jeden Tag bei der Audio Alliance auslebt.

Schreibt uns gern eure euch am Herzen liegenden Fakten oder Liebesbriefe an kontakt@neon.de!