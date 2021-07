Was hat es mit dem geheimen Wow!-Signal aus dem Weltall auf sich? In dieser Folge "NEON Unnützes Wissen" rätseln Ivy und Lars über große ungelöste Geheimnisse.

Martin Luther ist der Erfinder des Geheimnisses

Psst. Wir verraten euch ein Geheimnis. Ivy und Lars haben viele geheimnisvolle Fakten gesammelt. Vom Voynich-Manuskript bis zum mysteriösen Wow!-Signal aus dem All – in dieser Folge rätseln die beiden über die größten und ungelösten Geheimnisse der Wissenschaft. Geheimnisse lassen aber nicht nur Wissenschaftler:innen grübeln. Mit Diplom-Psychologin und Paartherapeutin Nele Sehrt sprechen Ivy und Lars über Geheimnisse in Beziehungen und finden unter anderem heraus, wie viele Geheimnisse eine Beziehung haben kann.

Und wer sind eigentlich Lars und Ivy?

Lars Paulsen © Krystian Pogorzelski

Lars Paulsen wurde von Frank Elstner zum Moderator ausgebildet. Als freier Moderator und Redakteur arbeitet er unter anderem bei dem Internet-Fernsehsender Rocketbeans TV

Ivy Haase © Tobias Stiegler

Ivy hat das Podcasten zu ihrem Vollzeit-Job gemacht, den sie jeden Tag bei der Audio Alliance auslebt.

