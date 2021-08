Das berühmte Design der amerikanischen Flagge stammt von einem 17-jährigen Schüler. In dieser Folge "NEON Unnützes Wissen" dreht sich alles um das "Land of the Free": die vereinigten Staaten von Amerika.

Hört den Podcast hier oder direkt bei Audio Now, Spotify, iTunes, Youtube und weiteren Podcast-Anbietern.

Wissen ist Macht – und deshalb wollen wir euch unseren Podcast "NEON Unnützes Wissen" nicht vorenthalten. Lars Paulsen und Ivy Haase wissen viel – oder sind zumindest ganz gut im Ablesen der echten Unnützes-Wissen-Fakten. Mit dem "NEON Unnützes Wissen"-Podcast seid ihr für jedes brenzlige Bewerbungsgespräch, den nächsten unangenehmen Smalltalk und auch den bevorstehenden Besuch bei den Schwiegereltern gewappnet.

Die USA haben keine offizielle Landessprache

Welcome to the US and A! Ivy und Lars laden dich in die Vereinigten Staaten von Amerika ein und erzählen über ihr Verhältnis zum Land. Natürlich ist wieder unnützes Wissen zum "Land of the Free" mit im Gepäck. Für diese Folge haben die beiden sogar zwei Experten:innen eingeladen. Die deutsch-amerikanische Schauspielerin Katjana Gerz erzählt über ihre duale Staatsbürgerschaft und verrät, welche Klischees auf die Deutschen sowie die Amerikaner zutreffen. Mit dem Leiter des Schmerzzentrums Ludwigshafen Dr. Emrich sprechen Ivy und Lars über die seit Jahren andauernde Opioid-Krise in den USA.

Und wer sind eigentlich Lars und Ivy?

Lars Paulsen © Krystian Pogorzelski

Lars Paulsen hat sich lange Zeit intensiv mit Aquarien beschäftigt und sein großer Todfeind ist Styropor. Als Teenager hat Lars an der süddeutschen Volleyballmeisterschaft teilgenommen, weil andere Mannschaften abgesprungen sind. Als freier Moderator und Redakteur arbeitet er unter anderem bei dem Internet-Fernsehsender Rocketbeans TV.

Ivy Haase © Tobias Stiegler

Ivy Haase hat eine Hornhautverkrümmung und trägt eigentlich eine Brille, ist aber zu faul, um diese sauber zu machen. Außerdem kann Ivy nichts essen, ohne sich vollzukleckern. Sie hat das Podcasten zu ihrem Vollzeit-Job gemacht, den sie jeden Tag bei der Audio Alliance auslebt.

Schreibt uns gern die Fakten, die euch am Herzen liegen, oder eure Liebesbriefe an kontakt@neon.de!