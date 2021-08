In der Antike wurden die Stromschläge kleiner Rochen gegen Migräne eingesetzt

Rochen auf der Stirn und Olivenöl als Gleitmittel? Nach welchen ungewöhnlichen Bräuchen man in der Antike gehandelt hat, erfahrt ihr in dieser Folge "NEON Unnützes Wissen".

Im alten Ägypten wurde mit Krokodilmist verhütet

Veni, vini, vici. Ivy und Lars kamen, sahen und siegten mit einer Reihe von unnützem Wissen. In dieser Folge zum Thema Antike verraten die beiden, wer der Vordenker der Sonnenbrille war und welchen Nutzen das Olivenöl im antiken Griechenland und in Rom außerhalb der Küche sonst noch hatte. Hier entscheidet sich auch, wer sich zum "Unnützes Wissen"-Quizkönig oder zur Quizkönigin krönen kann und wer die ultimative Strafe erhält. Außerdem erzählt unser "Unnützes Wissen"-Redakteur Phil im "Wissen der Woche" passend zu den Olympischen Spielen, was es mit dem Olympischen Weg-Frieden auf sich hat.

Und wer sind eigentlich Lars und Ivy?

Lars Paulsen hat Angst vor Stechrochen. Er geht davon aus, dass seine Vorfahren Vampire waren, da seine Haut absurd stark auf Sonneneinstrahlung reagiert. Als Kind war er wie er sagt "eine very special Snowflake", sein Lieblingstier war die Antilope. Als freier Moderator und Redakteur arbeitet er unter anderem bei dem Internet-Fernsehsender Rocketbeans TV.

Ivy Haase hasst Dinge, bei denen man sehr geduldig sein muss. Als Teenie hatte sie eine krasse Emo-Phase und hat den schwarzen Eyeliner perfektioniert. Ivy will unbedingt mal Fallschirmspringen. Sie hat das Podcasten zu ihrem Vollzeit-Job gemacht, den sie jeden Tag bei der Audio Alliance auslebt.

