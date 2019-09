Wissen ist Macht – und deshalb wollen wir euch unser NEON Unnützes Wissen auch in Audioform nicht vorenthalten. Lars Paulsen und Ivy Haase wissen viel – oder sind zumindest ganz gut im Ablesen der echten Unnützen-Wissen-Fakten. Mit dem "NEON Unnützes Wissen"-Podcast bist du für jedes brenzlige Bewerbungsgespräch, jeden unangenehmen Smalltalk und auch den lange gefürchteten Besuch bei den Schwiegereltern gewappnet!

Seit dem 26. August bereichern die beiden Moderatoren jeden Montag euren Start in die Woche mit einer neuen Folge. Heute zum Thema: Tiere

Das schockierende Sexualverhalten von Pinguinen

Die wundersame Welt der Tiere. Jedes Jahr werden etwa 15.000 neue Arten entdeckt – an Gesprächsstoff mangelt es Ivy und Lars diese Woche also nicht. Das Unnütze Wissen der Woche dreht sich in dieser Folge rund um das Sexualleben von Pinguinen. Dafür haben sie mit keinem geringeren als dem deutschen Pinguin Experten Klemens Pütz gesprochen. Er war schon auf über 30 Antarktis-Expeditionen und hat schon so einiges gesehen – oder wie er sagt: “Sie können sich das so vorstellen wie in einer Dorfdisko.”

Und wer sind eigentlich Lars und Ivy?

Lars Paulsen hat Angst vor Stechrochen. Er behauptet selbst von sich, er habe den Orientierungssinn eines Backsteins. Und: Als Teenager hat Lars an der süddeutschen Volleyballmeisterschaft teilgenommen, weil andere Mannschaften abgesprungen sind. Als freier Moderator und Redakteur arbeitet er unter anderem bei dem Internetfernsehsender Rocketbeans TV.

Ivy Haase hat große Angst vor Insekten. Ihre Oma hat eine Schlange im Keller. Außerdem kann Ivy nichts essen, ohne sich vollzukleckern. Ivy ist mit ganzem Herzen Redakteurin bei NEON und schreibt und spricht am liebsten über Body Positivity.