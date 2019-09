Wissen ist Macht – und deshalb wollen wir euch unser NEON Unnützes Wissen auch in Audioform nicht vorenthalten. Lars Paulsen und Ivy Haase wissen viel – oder sind zumindest ganz gut im Ablesen der echten Unnützen-Wissen-Fakten. Mit dem "NEON Unnützes Wissen"-Podcast bist du für jedes brenzlige Bewerbungsgespräch, jeden unangenehmen Smalltalk und auch den lange gefürchteten Besuch bei den Schwiegereltern gewappnet!

Ab dem 26. August bereichern die beiden Moderatoren jeden Montag euren Start in die Woche mit einer neuen Folge. Heute zum Thema: Weltraum

Urin und Aliens

Unendliche Weiten – für Ivy und Lars unglaublich faszinierend: Sie sind große Weltraum-Fans, wenn man das so sagen kann. Zumindest Ivy wäre gerne Astronautin, nur ohne den ganzen Mathe-Kram. In dieser Folge bringen sie euch überraschende und erstaunliche Fakten zum Thema Weltraum näher. Zum Beispiel, die Tatsache, dass auf dem Mond 106 Gegenstände lagern, die Astronauten dort hinterlassen haben – darunter vier Behälter mit Urin. Und sie sprechen mit Florian Freistetter, seines Zeichens Astronom. Von ihm wollen sie wissen: Was haben die Leute eigentlich gesehen, wenn sie denken, sie hätten ein Ufo gesichtet?

Und wer sind eigentlich Lars und Ivy?

Lars Paulsen glaubt nicht an Sternzeichen. Wenn er groß und reich ist, will er in einem Hundertwasser-Haus wohnen. Außerdem ist er mal an nur einem Tag Bungee und Fallschirm gesprungen. Als freier Moderator und Redakteur arbeitet er unter anderem bei dem Internetfernsehsender Rocketbeans TV.

Ivy Haase glaubt an Aliens - aber denkt nicht, dass diese schon zu Besuch waren. Sie hasst Dinge, bei denen man sehr geduldig sein muss und geht einmal im Monat zur Maniküre. Ivy ist mit ganzem Herzen Redakteurin bei NEON und schreibt und spricht am liebsten über Body Positivity.