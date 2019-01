Lehrer ist manchmal kein einfacher Job. Die Arbeitsbelastung ist hoch, das Gehalt häufig nicht. Man trägt viel Verantwortung für die Kinder und muss sich trotzdem mit nervigen Eltern herumschlagen. Und vor allem in den höheren Klassen können Schüler ziemlich respektlos und verletzend sein. Kein Wunder, dass einige Lehrer ihren Dienst innerlich längst quittiert haben.

Andere haben sich dafür entschieden, ihren Frust auf andere Weise abzuladen: Etwa in der App "Whisper" (Geflüster), in der sich Menschen unter dem Deckmantel der Anonymität gegenseitig ihre Geheimnisse anvertrauen. Wir haben zwölf teils schockierende Lehrer-Geständnisse herausgesucht. Ob diese immer der Wahrheit entsprechen, wissen natürlich nur die Beitragsersteller selbst.

Die 12 kuriosesten Geständnisse

1. Tagsüber bin ich Lehrerin, doch nachts arbeite ich als Stripperin. Denn seien wir ehrlich: Vom Unterrichten allein kann ich die Rechnungen nicht bezahlen.

2. Eigentlich darf ich als Lehrer keine Lieblingsschüler haben. Doch natürlich bevorzuge ich einige.

3. Als Lehrer habe ich einmal das Feuerzeug eines Schülers konfisziert. Mit diesem Feuerzeug zünde ich nun meine Joints an.

4. Ich bin Lehrerin. Ich hasse meinen Job. Ich liebe die meisten Kinder, aber ich kann die Eltern nicht ausstehen.

5. Ich schreibe schlüpfrige Sachen auf die Autos, die an der Schule parken. Ich bin Lehrer.

6. Einer meiner Schüler schenkte mir einen Apfel. Ich habe nachts Gras daraus geraucht.

7. Ich bin High-School-Lehrerin und habe letzte Nacht lange gearbeitet. Niemand war mehr da, also ging ich in die Mädchentoilette und schrieb "Mr Smith ist heiß" an eine Kabinenwand.

8. Wenn ich einem Schüler sage "Ich weiß, dass du das besser kannst", meine ich das nicht immer so. Ich will nur, dass das Kind an sich selbst glaubt … und aufhört Ärger zu machen.

9. Ich bin High-School-Lehrer. Manchmal stecke ich Schüler in eine Arbeitsgruppe, von denen ich weiß, dass sie verknallt sind. Es ist urkomisch, sich das anzusehen.

10. Ich bin Erzieher im Kindergarten. Wenn ich drinnen pupse, schiebe ich es auf die Kinder.

11. Wenn ich einen Kater habe, starte ich einfach einen Film.

12. Ich kaufe Drogen von ehemaligen Schülern.