Am 4. Februar 2004, also diese Woche vor 15 Jahren, ging "The Facebook" online. Entwickelt wurde es bekanntlich vom damaligen Studenten Mark Zuckerberg. Der hatte ein Jahr zuvor zunächst ein anderes Projekt namens "facemash" gelauncht, bei dem Besucher Fotos von Frauen beurteilen und vergleichen sollten. Dass es nach wenigen Tagen wegen heftiger Protest wieder offline genommen wurde, muss man wahrscheinlich nicht dazu sagen.

2004 folgte also ein weiterer Versuch. Weniger Seximus, mehr Information – mit "The Facebook" wollte Zuckerberg die gedruckten Jahrbücher ins Netz bringen und seinen Harvard-Kommilitonen die Möglichkeit geben, sich miteinander zu vernetzen. Was als kleiner Gag unter Ivy-League-Studenten begann, ist inzwischen eines der größten weltweiten Unternehmen, das 2018 vermeldete, rund 2,23 Milliarden Mitglieder zu haben. Kurz gesagt: Eine Welt ohne Facebook (den überflüssigen Artikel ließ man irgendwann fallen) ist inzwischen kaum mehr denkbar. Doch das war nicht immer so! NEON nimmt euch auf eine kleine Zeitreise.

So war die Welt als Facebook vor 15 Jahren auf den Markt kam

Wir schreiben das Jahr 2004. Gerhard Schröder ist Bundeskanzler, die Welt glaubt, George Bush wäre der nervigste Präsident, den die USA jemals bekommen werden, Filmdeutschland erwartet mit Spannung die Michael-Bully-Herbig-Produktion "(T)Raumschiff Surprise" und außerhalb von Magdeburg hat noch nie jemand etwas von Tokio Hotel gehört. Wer im Internet fremde Menschen kennenlernen oder mit bekannten Menschen chatten will, tut das über Knuddels oder MySpace und Musik gibt es entweder im Radio, auf CD oder – für die ganz mutigen – bei Limewire.

SMS kosten 39 Cent - UndSehenSoAus,WeilSieAuf140ZeichenBegrenztSind. Die Wahrscheinlichkeit, dass deine Eltern Internet zu Hause haben ist recht gering, weshalb ihr im Internetcafé abhängt, um mit eurer Chat-Bekanntschaft zu flirten, die, wenn wir im Nachhinein mal ehrlich sind, wahrscheinlich nicht der ebenfalls 14-jährige Lenny aus Berlin ist, sondern Dieter, 50, adipös aus Gelsenkirchen.

In Deutschland erwarten uns noch ein paar Facebook-freie Jahre

Nach Deutschland wird das Phänomen Facebook erst ein paar Jahre später schwappen. Und sich zunächst für eine kleine Weile mit Konkurrenten wie schüler- und studiVZ und MySpace messen müssen. Wir werden Fragen stellen, wie: "Wieso gibt es bei diesem Facebook keine Gruppen?" "Wieso gibt es da eine Altersbegrenzung?" "Kann ich da etwa keine Musik auf mein Profil laden?" "Äh, da ist aus meiner Schule NIEMAND angemeldet?!" "Okay und wo ist jetzt Tom?"

Über kurz oder lang werden wir unsere ersten Reisen antreten, feststellen, dass Facebook international verbreiteter ist als Knuddels (WER HÄTTE ES GEDACHT!) und die ersten FB-Freunde sammeln, die wir jetzt immer noch haben und uns aber kaum daran erinnern können, wo wir die eigentlich her hatten.

Und nach einer Weile werden unsere Eltern das Gesichtsbuch auch für sich entdecken, anfangen unsere Bilder zu kommentieren und uns damit irgendwie den Spaß an der Sache verderben. Gut und die Sache mit der mangelnden Datensicherheit. Aber da sind wir noch nicht angekommen.

Und auch wenn wir Instagram mögen und dankbar für WhatsApp, Spotify, Netflix und W-Lan an jeder Straßenecke sind – ein bisschen vermissen wir die Zeit, in der Filme aus der Videothek kamen, der frühe Vogel uns mal konnte und Snake der heiße Scheiß und Facebook nur so ein neumodisches Dings aus Amerika war. Irgendwie war es da ruhiger.