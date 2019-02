Wir sind umzingelt von Werbung: auf Plakaten, in unserem Instagram-Feed, im Fernsehen, in Magazinen. Ständig wird uns vermittelt, dass wir nur etwas kaufen müssen, damit es uns besser geht. Gehalten werden diese Versprechen eher selten – und es gesellt sich ein Fehlkauf zum nächsten in unseren Abstellräumen und Kellern. Schluss damit! Auf Reddit hat ein User die Community gefragt: Was ist dieses eine Produkt, das absolut euer Geld wert war? Die Antworten sind einleuchtend wie überraschend und manchmal etwas skurril.

Die Reddit-User geben Investitionstipps

Bei vielen Dingen sind sich die Reddit-User einig: Eine gute Matratze und gute Schuhe sind unerlässlich. Das überrascht nicht – und trotzdem scheinen sich viele Menschen an diesen Ratschlag nicht zu halten. Dabei verbringen wir so viele Stunden täglich in unserem Bett und unseren Schuhen, da sollten wir schon ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen und nicht wieder die billigste Rollmatratze aus dem schwedischen Möbelhaus mitnehmen oder die 10-Euro-Sneakers im Internet bestellen. (Klar gibt es Situationen, in denen man sich nichts Besseres leisten kann. Aber hier geht es eher um unnötige Fehlkäufe und Sparen am falschen Ende.) Ein User trifft es ziemlich gut auf den Punkt:

"Alles, das dafür gemacht wurde, zwischen dir und dem Boden zu sein: Schuhe, Fahrrad, Motorradhelm, Matratze, Autoreifen. Hol dir gute Qualität."

"Ein guter Werkzeugkasten für unter die Spüle. Als frischverheirateter Mittzwanziger kann ich sagen: Es war das nützlichste Geschenk, das ich von meinem Schwiegervater bekommen habe."

"Ein professioneller Hochzeitsfotograf. Essen, Musik und so sind schön, aber spar verdammt nochmal nicht beim Fotografen. Diese Fotos wirst du für den Rest deines Lebens ansehen."

"Eine beschwerte Decke. Ernsthaft, wenn ihr Angstprobleme habt oder du dich einfach nur wohler fühlen willst, ist das eine gute Investition. Und nein, es wird nicht zu heiß darunter." [Anm. d. Red.: Eine sogenannte "Gewichtsdecke" ist eine Bettdecke, die mit Gewichten beschwert ist. Das Gewicht soll gegen Schlafstörungen und für Entspannung sorgen.]

Viele sind sich einig: ein gutes Messer

Und nicht nur bei Matratzen und Schuhen sind sich die User einig, auch bei Messern:

"Alle Messer von meiner Mutter sind billige Scheißmesser, die sie bei Auktionen gekauft hat. Sie war total perplex, warum ich 100 Dollar für mein Kochmesser ausgegeben habe, das mit wenig Aufwand alles durchschneidet, ohne dabei sägen zu müssen."

"Als frischgebackener Hausbesitzer kann ich es nicht oft genug sagen: ein Nass- und Trockenstaubsauger."

"Drei gute Scheren. Eine für Stoff, eine für Papier und eine für die Küche. Das spart viel Zeit und Ärger."

"Ein Zungenschaber. Wenn man den einmal benutzt hat und sieht, was für brauner Schleim da runterkommt, will man nie wieder ohne."

"Ein guter BH." Ein ebenfalls ein einleuchtender, aber oft nicht befolgter Rat.

Die besten Ratschläge wie von Oma und Opa

"Ein Schmortopf und ein Reiskocher. Beide haben um die 35 Dollar gekostet und ich gebrauche sie mehrmals die Woche."

"Eine Heizdecke. Es gibt nichts Besseres, als wenn es draußen kalt ist, aber nicht in deinem Bett." Problem: Das Aufstehen am nächsten Morgen fällt umso schwerer.

Ein sehr wichtiger Tipp: "Eine Taxifahrt oder Mitfahrgelegenheit, wenn man betrunken ist."

"Einen Schuhanzieher. Die Großen kosten nur einen Dollar und helfen beim Schuhe anziehen - ohne Rückenschmerzen und ohne, dass das hintere Teil des Schuhs ruiniert wird."

Zum Schluss noch ein Tipp für alle, die ein bisschen mehr Spaß im Alltag brauchen: "Eine Tüte voll Wackelaugen, ein Dollar für 100 Stück. Endlos unterhaltend und selbst an dem beschissensten Tag, wird es dir ein Grinsen ins Gesicht zaubern, wenn dich dein Mixer, dein Toaster, deine Tür oder deine Uhr mit lustigen Augen anstarrt."